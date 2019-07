Dopo la guerra che si stanno facendo da due anni, ora sembra che Cristiano De André abbia deciso di riconciliarsi con la figlia. Francesca De André accetterà questa volta?

Soffiano venti di pace tra Cristiano De André e sua figlia Francesca? Una nuova scolta clamorosa dopo anni di litigi, anche in televisione, di querele e di avvocati che si sono messi in mezzo.

Ma adesso il cantante figlio d’arte sembra volerci mettere una pietra sopra e ricominciare scrivendo un nuovo capitolo della sua vita. Ma non conosciamo ancora la risposta dell’ex gieffina, attuale compagna di Gennaro Lillio.

Cristiano De Andrè vuole riconciliarsi con Francesca

L’ultimo capitolo della saga familiare prima di questo l’aveva scritto Cristiano De Andrè in primavera quando la figlia è entrata nella Casa del Grande Fratello 16. Allora aveva fatto mandare una lettera dal suo avvocato a Mediaset, diffidando da affermazioni che potevano ledere la sua immagine.

Perché negli ultimi due ani è stata una battaglia continua tra Cristiano e Francesca De André per i noti fatti del passato. Quando lei si è sentita abbandonata dal padre, quando è stata costretta ad andare in un collegio, quando ha cercato di recuperare il rapporto ma non è stato possibile. Tutto raccontato dalla ragazza più volt nel salotto di Barbara d’Urso che ha provato inutilmente a riconciliarli.

Adesso però arriva una svolta importante. Un paio di giorni fa infatti il cantautore genovese sul suo profilo social ha pubblicato una foto che mette insieme Alice, la sua ultima figlia nata sa una compagna diversa, con Fabrizia, che è la più grande e ha la stessa mamma di Francesca e Filippo (il gemello della fidanzata di Gennaro Lillio).

.“È arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi. Con Filippo ci vedremo ad agosto”, ha scritto De André a corredo della foto. E Fabrizia De Andrè, riabbracciando la sorella che è in Sardegna insieme al padre, ha scritto “Cucciola. Sorprese inaspettate, insieme è meglio”.

Quasi un messaggio diretto a Francesca, un modo per dirle che è ora di chiudere questo capitolo della sua vita e provare a riunire tutta la famiglia anche se poi ognuno tornerà a fare la sua vita. Nei giorni scorsi Fabrizia De André, unica fino ad ora che abbia dato anche un nipotino a Cristiano, aveva postato alcune immagini dal backstage di un concerto del padre, segno che già gli stava vicino.

Per adesso però Francesca tace. Nonostante gli appelli dei suoi follower che vorrebbero rivederla felice anche accanto a suo padre, lei non ne vuole parlare, almeno non in pubblico. Ma raccoglierà l’appello presentandosi anche lei ad agosto insieme al gemello?

