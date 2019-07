Le diete più amate dalle star: ecco come avere un fisico perfetto

Chi non fosse andato ancora in vacanza e avesse intenzione di andarci a breve non si deve preoccupare. Nelle settimane a disposizione tra il lavoro e il meritato riposo potrà rimettersi fisicamente in sesto seguendo una delle tante diete utilizzare dalle star per essere al top.

Se dopo esservi guardati in costume siete inorriditi, questo è l’articolo che fa per voi. Madonna, Kate Middletlon, Jennifer Aniston, o Renee Zellweger non sono belle così a prescindere, ma fanno tanta attività sportiva e seguono regimi alimentari in grado di mantenerle sempre in forma e senza rotolini.

Qui dunque vi proporremo un’analisi dei programmi dietetici più amati dalla stelle di cinema, tv e musica.

Come avere un fisico perfetto con le diete delle star

Cominciamo con la macrobiotica-detox, la preferita da Madge e Gwyneth Paltrow, ma altresì da Demi Moore, Cameron Diaz e da due divi del calibro di Brad Pitt e Richard Gere. Più che di dieta qui parliamo di un sistema ispirato alla filosofia zen e alla cultura orientale. Come detto si rifà al tipo di alimentazione utilizzato dai monaci buddisti e prevede una selezione dei cibi particolarmente meticolosa. Questi devono essere genuini al massimo, non raffinati o trattati a livello chimico.

In cosa consiste? – Essenzialmente nell’assunzione di frutta, verdura e cereali integrali. No invece agli zuccheri, alle farine, alla carne, l’alcol, la margarina, il caffè e i prodotti contenenti grassi trattati.

La seconda dieta, molto in voga tra i big dello spettacolo e anche della politica, è la Dukan, seguita in particolare dalla Duchessa di Cambridge Kate Middelton, dall’ex Presidente della Repubblica Francese François Holland, ma pure da Nicole Kidman, Gisele Bundchen, Jennifer Lopez e Penelope Cruz. Si tratta di un programma alimentare iperproteico abbastanza esigente soprattutto nei giorni iniziali che permette di consumare quasi esclusivamente cibi ricchi di proteine. In soldoni in questo programma i carboidrati sono del tutto out.

Come funziona – Come spiegato dal suo ideatore Kenny Dunkan, la dieta che porta il suo nome deve essere suddivisa in quattro fasi: l’attacco, la crociera, il consolidamento e per concludere la stabilizzazione. La durata varia invece a seconda di quanti chili si vorrebbero smaltire.

