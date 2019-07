Grande Fratello, la confessione: “Io e il tumore, ho visto la fine”

Lorenzo Battistello, protagonista della prima edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua malattia.

Un gioco che ha rivelato il suo dramma. Un gioco per rivelare il suo dramma. E’ la storia di Lorenzo Battistello, il “cuoco” della prima storica edizione del Grande Fratello.

L’uomo, ha pubblicato su Instagram alcune immagini che lo trasformato in anziano grazie alla app FaceApp, come da moda virale di queste settimane, ma dietro c’è qualcosa di più. Lorenzo svela infatti di aver sconfitto un cancro che lo ha afflitto.

“Lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no”, spiega attraverso ai suoi canali l’ex concorrente del GF, insieme a Pietro Taricone, Marina La Rosa, Rocco Casalino e la vincitrice Cristina Plevani. “Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo”. NOn ha però rivelato l’entità precisa della sua malattia, si sa soltanto che si tratta di un tumore maligno.