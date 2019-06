Francesca De Andrè chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Francesca De Andrè è una vocalist, showgirl e modella di 29 anni. Lei è nata il 25 gennaio 1990 a Genova sotto il segno dell’Acquario, è alta 170 centimetri e pesa circa 63 kg. Ottiene il diploma presso un liceo linguistico e successivamente frequenta per per otto anni la scuola di danza dell’Accademia milanese.

Lei è figlia di Cristiano De Andrè e della spagnola Carmen Cespedes, e nipote del celebre cantautore Fabrizio De Andrè. I suoi genitori divorziano a causa dei continui tradimenti di suo padre. Lei inizialmente viene affidata a sua madre ma a cause di alcune difficoltà di quest’ultima un giudice minorile affida la custodia al padre. Tuttavia con lui resterà solo quattro mesi e successivamente viene mandata a la casa di Nazaret, un orfanotrofio di Milano.

Ha un fratello gemello che si chiama Filippo, una sorella maggiore che si chiama Fabrizia ed una sorellastra, si chiama Alice ed nata dalla relazione del figlio del cantautore genovese e la sua seconda compagna Sabrina La Rosa.

Francesca De Andrè: Instagram

Francesca De Andrè è molto attiva sui social. Ha un profilo Instagram sul quale è solita condividere selfie, shooting fotografici e foto in compagni di colleghe, amiche e parenti. Il suo account è seguito da 100mila followers e conta oltre 650 post, se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui.

La showgirl ha un profilo Facebook, è seguita da 33mila persone e il suo profilo ufficiale è questo , e un account Twitter. Su quest’ultimo conta 21,7mila followers e oltre 2 mila tweet tuttavia non è particolarmente attiva infatti il suo ultimo post risale a settembre 2018. Vi lasciamo il link del suo profilo qui.

Francesca De Andrè: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Francesca De Andrè sappiamo che nel 2012 ha iniziato una relazione con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale è rimasto fidanzata per 6 anni.

Successivamente il suo nome, sui giornali di gossip, è stato accostato a quello di Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. Tra i due sembrava stesse nascendo qualcosa ma la diretta interessata ha smentito il tutto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Anche con Marco Ligabue pare ci sia stato qualcosa, ma nulla di certo anche qui.

Nel 2019 durante un’ospitata da Barbara D’Urso ha rivelato di essere fidanzata. Lui si chiama Giorgio e sul suo conto non si sa molto anche perché il ragazzo non è un volto noto nel mondo dello spettacolo. Si trattava di una coppia molto affiatata pero mentre Francesca era all’interno della Casa del Grande Fratello è stata tradita dal suo fidanzato e per questo motivo hanno deciso di prendersi una pausa e discuterne una volta che lei fosse uscita dalla Casa di Cinecittà.

C’è anche da specificare che nel corso del programma la 29enne si è avvicinata molto ad un altro inquilino della casa, Gennaro Lillio, con il quale sono scattati teneri e appassionati baci.

Francesca De Andrè: il difficile rapporto con il padre

Francesca De Andrè durante un’intervista per da Barbara D’Urso ha avanzato delle accuse pesanti contro suo padre, il figlio di Fabrizio De André: “Erano le sei di mattina e lui non era lucido. Dico così per essere delicata, ma per ‘non lucido’ il pubblico capirà di cosa sto parlando. Mio padre ha iniziato a picchiare mia sorella che per salvarsi è scappata di casa. Da quel momento lei ha rotto tutti i rapporti con lui, sta andando da uno psicologo e sta soffrendo molto”.

Anche sua sorella Fabrizia ha detto la sua sul rapporto che ha con suo padre: “Mio padre, inizialmente, mi aveva chiesto di abortire perché il mio compagno faceva il cameriere. Lui voleva anche che mettessi a mio figlio il cognome De Andrè. Il mio rapporto con mio padre è sempre stato travagliato. Diatribe tra mia madre e mio padre, come ha detto Francesca. Però ho sempre cercato di avere un rapporto con lui perché ne ho sempre avuto bisogno, come ne ho bisogno tutt’oggi.”

Francesca De Andrè: carriera

Francesca De Andrè è una vocalist, showgirl e modella. È nota nel mondo dello spettacolo per aver partecipato nel 2011 a L’Isola dei Famosi e per le sue innumerevoli ospitate nei salotti di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Nel 2014 esce il suo singolo “Yes Sir, I can boogie“ e nel video si mostra molto sexy e accattivante.

Nel 2019 partecipa al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, nel corso del programma il pubblico non l’apprezza molto sopratutto per il suo modo di fare e per il suo carattere molto aggressivo nonostante questo riesce ad arrivare all’ultima puntata del reality. In finale vi sono già Gennaro Lillio, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Lei, invece, si trova al telefoto insieme ad Erica Piamonte e Enrico Contarin per aggiudicarsi l’ultimo posto per accedere alla finale.

