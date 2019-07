“Stava aspettando la mamma per uscire”, cieco cade dalle scale e muore

Una tragedia assurda avvenuta nel cuore di Genova e che ha lasciato tutti molto sconvolti

.

Un giovane ragazzo di soli 19 anni è deceduto cadendo dalle scale mentre aspettava la mamma prima di uscire. Si tratta di un non vedente che aveva preceduto la mamma, con la quale sarebbe dovuto uscire insieme, arrivando sulla tromba delle scale per chiamare l’ascensore. Un’operazione che forse aveva fatto già altre volte. Quando la mamma del giovane lo ha raggiunto ha visto che il ragazzo era volato letteralmente per le scale facendo un volo di parecchi metri.

Il giovane cieco oltre ad essere ipovedente aveva anche problemi di carattere motorio e da un primo accertamento da parte degli inquirenti forse è inciampato, si è confuso, un gesto che è stato fatale e ha perso il controllo finendo per terra malamente.

La tragedia si è consumata in un condominio di via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena a Genova. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la polizia che ha catalogato l’accaduto come un tragico incidente.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti per capire come siano andate le cose.

