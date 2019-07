Sicurezza domestica: cosa evitare con neonato 0-6 mesi – VIDEO

Sicurezza domestica: cosa evitare a casa con un neonato 0-6 mesi. Le precauzioni da adottare quando in casa arriva il bebè – VIDEO

La sicurezza domestica è fondamentale per la sicurezza di un bambino, specie se questo è piccolo. Una casa a prova di neonato è possibile se sai come fare. Non farti prendere alla sprovvista e organizza in tempo il suo spazio

Cliccando sul link video scoprirai tutto ciò che ti servirà per mettere in sicurezza la tua casa. Consigli per neonato 0-6 mesi

