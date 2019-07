La Ferragni preoccupata per la scomparsa dei Like – VIDEO

La Influencer più conosciuta, Chiara Ferragni è molto preoccupata per i like che, proprio da ieri, non vengono più visualizzati sulle foto di Instagram. Si sente allarmata, la influencer per tutto ciò che sta accadendo sul social che l’ha resa famosa al mondo, Instagram

La Ferragni è talmente preoccupata da proporre, ai suoi followers, un sondaggio dove chiede se i suoi like vengono ancora visualizzati sotto le sue foto Instagram. Per ora, pare di sì ma, dove si arriverà? La domanda che si pongono ora le influencer è: cosa accadrà ancora?

