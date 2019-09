Dieta dimagrante pancia: il menù per bruciare il grasso addominale

Dieta per eliminare il grasso addominale: ecco come perdere facilmente 2 kg alla settimana grazie a questa fantastica dieta

Ammettiamolo tutte noi donne vogliamo avere un corpo da urlo: pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. Ed per questa ragione che oggi vi proponiamo deciso di proporvi questa dieta che vi aiuterà ad eliminare bruciare il tanto odiato grasso addominale. Il rimedio ideale per eliminarlo è quello di combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica.

Quindi vi consigliamo di seguire questa dieta, il menu che indica come e quali cibi assumere giorno per giorno. Prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta per eliminare il grasso addominale: il menù settimanale

La dieta dei cereali fa perdere velocemente di 2 chili, eliminado il grasso presente sulla pancia, in una settimana ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con un bicchiere di latte magro o parzialmente scremato, un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Spuntino: un kiwi. Pranzo: risotto integrale agli spinaci, verdure alla griglia. Merenda: un centrifugato di frutta o verdura. Cena: petto di pollo alla griglia e spinaci a vapore o melanzane alla griglia.

Martedì: colazione con un bicchiere di latte magro o parzialmente scremato, un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Spuntino: due prugne. Pranzo: pollo alla griglia, verdure alla griglia e due gallette di riso. Merenda: un centrifugato di frutta o verdura. Cena: due uova strapazzate, fagiolini lessi e due fette di pane integrale.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte magro o parzialmente scremato, un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata di gamberi e surini, due gallette di riso e verdura a scelta. Merenda: un centrifugato di frutta o verdura. Cena: pesce spada al forno, melanzane alla griglia e due fette di pane integrale.

Giovedì: colazione con un bicchiere di latte magro o parzialmente scremato, un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Spuntino: una mela. Pranzo: una porzione di pasta al pomodoro e verdura alla griglia. Cena: branzino al cartoccio, insalata di lattuga e rucola edue gallette di riso.

Venerdì: colazione con un bicchiere di latte magro o parzialmente scremato, un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: cosce di pollo al forno, zucchine e melanzane in padella e due gallette di riso. Merenda: un centrifugato di frutta o verdura. Cena: affettato di pollo, due fette di pane integrale e verdure alla griglia o al vapore.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte magro o parzialmente scremato, un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Spuntino: una mela. Pranzo: petto di pollo ai ferri, insalata di pomodori in insalata e due gallette di riso. Merenda: un centrifugato di frutta o verdura. Cena: una minestra di verdure, verdure grigliate e due fette di pane integrale.

Domenica: colazione con un bicchiere di latte magro o parzialmente scremato, un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Spuntino: una pera. Pranzo: risotto integrale con asparagi e verdure alla griglia. Merenda: un centrifugato di frutta o verdura. Cena: sogliola al forno, fagiolini lessi e due gallette di riso.

