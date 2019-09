Kikò Nalli e Ambra, la verità sulla loro relazione: “Siamo in crisi”

Kikò Nalli intervistato a Pomeriggio Cinque svela tutti i retroscena della relazione con ambra e ammette: “Mi sono inca**ato”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo stanno ancora insieme. Lo ha rivelato il diretto interessato poche ore fa durante il programma Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara d’Urso. Nel corso della diretta ha affermato che una rottura vera e propria ma solo delle liti.

Ma la d’Urso non contenta della risposta ha insistito: “Perché Ambra ha detto che era finita?”. Una domanda lecita ma visto che è stata lei ha dichiararlo, tuttavia l’ex gieffino ha tagliato corto: “Lei mi ha detto che è stata fraintesa”.

Nel corso della chiacchierata Barbara e Kiko hanno parlato anche del gossip rilasciato da Nuovo annunciava la rottura. A tal riguardo l’ex marito di Tina CIpollari ha dichiarato: “Quando io leggo il titolo chiamo Ambra e Mi inca**o. ‘Scusa ma non lo sapevo’, le dico. Quando ha fatto l’intervista io stavo andando da lei a Catania.” Kikò poi chiarisce che la compagna gli ha riferito di essere stata fraintesa ma nonostante cio adesso i rapporti non sono dei migliori: “Litighiamo spesso perché lei è molto passionale e mi vorrebbe 24 h presente”.

Poi svela qualche particolare interessante: “Stanotte sono stato con lei. Ci frequentiamo […] Ci sono stati dei momenti di panico. Momenti di discussione, ma ci siamo allontanati uno due giorni al massimo”. La d’Urso pizzica ancora sull’intervista al settimanale Nuovo. “Mi sono proprio inc…ato” ribadisce Nalli.

Ambra Lombardo: tutta la verità sul rapporto con Kiko Nalli

Anche Ambra Lombardo qualche giorno fa aveva svelato che con Kiko Nalli non si erano mai lasciato e che è stato tutto un fraintendimento: “Con un’aria positiva così come lo sono io sempre, e con un sorriso, vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque: Instagram, web, giornali che riportano tutta una serie di falsità.

Poi aggiunge: “Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me, noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza”

