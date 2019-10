Taylor Mega è stata querelata dal paparazzo Alan Fiordelmondo, dopo Live Non è la d’Urso, a causa di alcune affermazioni fatte in una diretta Instagram.

Taylor Mega è stata una delle ospiti di Barbara d’Urso durante la scorsa diretta del suo programma, ormai storico, Live Non è la d’Urso. La bionda influencer è stata accusata di aver iniziato una relazione con una donna soltanto per far parlare di sé. A muovere le accuse, ancora una volta, è stato il paparazzo Alan Fiordelmondo che sostiene di avere le prove che la storia con Giorgia Caldarulo sia stata studiata a tavolino.

Dopo la puntata, Taylor ha fatto una diretta su Instagram dove di certo non si è risparmiata sul paparazzo, tanto che quest’ultimo ha scelto di querelarla.

Live Non è la d’Urso: Taylor Mega querelata da Alan

Dopo la resa dei conti con Erica Piamonte, sempre a Live Non è la d’Urso, la bionda influencer è stata querelata dal paparazzo Alan. Alan Fiordelmondo ha querelato Taylor. Il motivo? Durante una diretta Instagram, la fidanzata di Giorgia Caldarulo ha dichiarato che il paparazzo si è accanito su di lei soltanto perché invidioso in quanto lei, a differenza sua, ha fatto coming out.

Alan non ha di certo apprezzato il commento, affermando che tali dichiarazioni potrebbero avere delle ripercussioni anche sui suoi figli. I figli di Alan Fiordelmondo, infatti, sono minorenni e frequentano ancora la scuola. Il paparazzo ha paura che dopo l’affermazione della Mega, i suoi figli possano essere vittime di bullismo durante le ore scolastiche. Per questo motivo, ha scelto di spostare il loro scontro dai salotti televisivi al tribunale.

La fidanzata di Giorgia Caldarulo non è sembrata minimamente sconvolta dalla querela ricevuta, in quanto ha affermato che dire che una persona è omosessuale non equivale in alcun modo a qualche forma di insulto. Visto che lei stessa si è dichiarata appartenente alla comunità LGBT.

Articolo di Maurizio Riccio.

