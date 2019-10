Francesca De André a Pomeriggio 5: Giorgio non mi ha tradito”

Francesca De André a Pomeriggio 5 molto calma e pacata ha parlato del presunto complotto ordito durante il GF. La giovane è certa dell’amore di Giorgio

Francesca De Andrè sta bene e sta ancora insieme a Giorgio. Sono queste le prime cose di cui si è voluta interessare Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 durante l’intervista all’ex gieffina.

Francesca ha parlato del suo malore dichiarando di non ricordare nulla di quella sera. Poi però ha subito difeso Giorgio, accusato di non interessarsi alla fidanzata. Questo perché mentre era in ospedale lui continuava a stare in studio. Ma la De André ha dichiarato che lui avrebbe voluto essere lì con lei. Il suo manager e la ragazza lo hanno consigliato di andare in studio a parlare perché lei comunque era assistita e non era da sola.

Ecco che si entra subito nel clou del discorso. Francesca parla del complotto che l’amica Alessandra, l’opinionista Biagio D’Anelli e la sorella Fabrizia avrebbero ordito nei suoi confronti. Una manovra per far sì che lei lasciasse Giorgio.

Il principale accusato da parte di Francesca è sicuramente Biagio che avrebbe inventato la storia. In secondo luogo la sorella che sarebbe entrata nella casa del GF raccontandole delle bugie perché si lasciasse con Giorgio. Già nelle precedenti interviste Francesca aveva dichiarato che a Fabrizia il suo compagno Giorgio non è mai piaciuto.

Francesca De André a Pomeriggio 5: le parole per difendere Giorgio

In studio anche una delle presunte amanti dell’uomo, Roxy, secondo la quale lui ha fatto tutto ciò per visibilità. Ma Francesca continua a difenderlo.

La giovane De Andrè si dichiara certa che Giorgio non abbia fatto nulla, se non un bacio che lei non considera un tradimento. Si parla anche dell’audio registrato in cui Giorgio ammetterebbe di aver tradito Francesca. Audio che esiste realmente ma che Francesca spiega sia forzato. Infatti secondo lei Giorgio avrebbe detto quelle cose in modo molto ironico e non realmente. Poi però sono state prese come reali per incastrarlo.

Alessandra ammette che nel momento delle chiamata registrata Giorgio era molto alterato e conferma che le cose che sono state dette sono vere. Ma lei non può essere certa se siano state dette in modo ironico o meno.

Si passa infine brevemente al capito Gennaro: il modello napoletano ha dichiarato infatti di voler portare la ex fidanzata in tribunale. Francesca dichiara a Barbara che è vero. Lei ha detto delle cose molto forti ma erano in risposta al suo post. Riguardo poi alla spinta, la giovane non ritratta. La conduttrice ha promesso un confronto tra i due, siamo certi che avverrà presto.

