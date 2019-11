Pomeriggio 5| Daniele Di Lorenzo choc: “Elena Morali stava con 3 uomini”

Pomeriggio 5, Daniele Di Lorenzo ha raccontato tutta la verità su Elena Morali.

Pomeriggio 5 ha permesso a Daniele Di Lorenzo di raccontare tutta la verità su Elena Morali. La showgirl avrebbe avuto ben tre relazioni in contemporanea!

Una con il produttore, durata un anno e mezzo e terminata una settimana fa, una con Gianluca Fubelli Scintilla e l’altra, ancora in corso, con un uomo misterioso di cui non è ancora stato rivelato il nome.

Daniele ha scelto di venire allo scoperto raccontando tutta la verità a Barbara d’Urso, in quanto sarebbe stato profondamente ferito dalla showgirl di Colorado.

Leggi anche:

Elena Morali, look “bollente” sulle spiagge di Mykonos – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Pomeriggio 5 | Daniele Di Lorenzo sbugiarda la Morali

A Pomeriggio 5 Elena Morali è stata smascherata dal produttore Daniele Di Lorenzo! Il produttore ha affermato di avere le prove di ciò che dice ed è pronto a dimostrare tutta la verità, stufo di sentirsi usato dalla showgirl.

Ieri, a Live Non è la d’Urso, la coppia formata da Elena Morali e Scintilla aveva rivelato di essere più felice che mai, mostrando in onda la foto con l’anello che il comico avrebbe regalato alla showgirl.

Peccato che l’anello mostrato in foto, poco dopo che Barbara d’Urso facesse una gaffe in diretta, le fosse stato regalato da Daniele Di Lorenzo!

Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5 ha dichiarato di aver avuto una relazione con Elena Morali durata un anno e mezzo, ma che durante la loro storia lei era impegnata non solo con il comico Scintilla, che non avrebbe lasciato soltanto per una questione mediatica e di visibilità, ma anche con un terzo uomo con cui starebbe tutt’ora!

La rivelazione choc a Pomeriggio 5 ha stupito tutti, perfino Barbara d’Urso che non aveva idea di cosa replicare al suo ospite, visto che ha detto di avere tutte le prove di ciò che dice.

Elena Morali avrebbe sempre mentito, tranne quando ha dichiarato di voler denunciare Fabio Rondinelli per essersi inventato un finto scoop su di loro. In quanto lei non è mai stata fidanzata con lui.