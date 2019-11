Ambra Lombardo non ce la fa più. Arriva la diffida contro la Mediaset e i programmi di Barbara d’Urso: “Ora basta, sono una persona seria”

Ambra Lombardo in questi giorni è stata costantemente al centro dei gossip sopratutto per il presunto flirt con Gaetano Arena, testimoniato anche da una foto. Questa storia ha interessato molto i giornali di gossip ma anche i programmi televisivi. Infatti nei salotti di Barbara d’Urso se né discusso ampiamente e approfonditamente, nonostante la diretta interessata avesse smentito tutto più e più volte.

Tutta questa storia non è certo andata giù ad Ambra Lombardo che ha deciso di ricorrere alle vie legali. L’ex gieffina, che si è rifatta da poco il seno, ha deciso di tutelarsi legalmente inviando una diffida a Mediaset, in modo che l’argomento non venga più affrontato in alcuna trasmissione.

Leggi anche >>> Barbara d’Urso riceve una segnalazione choc su Ambra Lombardo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ambra Lombardo diffida la Mediaset: “Ora basta”

Ambra Lombardo, in esclusiva sulle pagine di Di Più Tv, ha raccontato di non aver apprezzato il modo in cui questo argomento è stato trattato. Per questo motivo è arrivato l’attacco contro la Mediaset: “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”

Leggi anche >>> Ambra Lombardo e Gaetano Arena | La foto del bacio | Reazione di Kikò Nalli

L’ex gieffina ha proseguito: “Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale. Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata. Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale”

Infine la professoressa ha voluto ribadire per l’ennesima volta che tra lei e Gaetano Arena non c’è stato assolutamente niente: “Kikò mi ha sostenuto. Sono una modella, ma non dimentichiamo che sono anche una professoressa di liceo e non voglio rischiare provvedimenti sul lavoro. Questo tipo di fama è brutta, questo tipo di notorietà non mi piace”