Paola Caruso | Katia Fanelli tuona: “Hai usato tuo figlio per soldi!”

Paola Caruso è stata duramente attaccata da Katia Fanelli per essere ospite di Barbara d’Urso, accusandola di usare suo figlio per soldi

Paola Caruso non sta passando un bel periodo a causa della rottura con Moreno Merlo.

Ospite di Barbara d’Urso, l’ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato che Moreno stava con lei soltanto perché in cerca di visibilità e non perché fosse realmente interessato a lei.

Moreno Merlo ha ovviamente replicato, ma in scena è “spuntato” un nuovo personaggio: Katia Fanelli. La fotonica di Temptation Island ha difeso Moreno, affermando che anche Paola è alla disperata ricerca di popolarità altrimenti non sarebbe mai andata dalla d’Urso a parlare dell’intera faccenda, ma sarebbe rimasta a casa con suo figlio.

Paola Caruso e Barbara d’Urso: l’attacco di Katia Fanelli

Paola Caruso, dopo aver pubblicamente lasciato Moreno Merlo a causa di gravi motivi, è stata attaccata dalla fotonica di Temptation Island. Katia Fanelli non ci è andata di certo leggera, stroncando non solo l’ex Bonas di Avanti un altro ma anche i programmi condotti da Barbara d’Urso su canale 5.

Katia ci tiene a ribadire che il suo amico non è assolutamente in cerca di visibilità. Piuttosto, secondo quanto riportato dalla Fanelli, lo sarebbe la Caruso stessa visto che passa il suo tempo in tv.

“Se vuoi riprenderti per essere stata da sola con un bambino”, scrive su Instagram Katia Fanelli contro Paola Caruso, “Porti un profilo più basso, non di certo andando da Barbara d’Urso!”.

Ma il lungo sfogo di Katia Fanelli non finisce di certo qui, entrando in difesa di Moreno Merlo, che ha replicato lui stesso alle dure accuse di Paola Caruso. “Se Moreno è alla ricerca di popolarità, la Signora Paola ancora di più visto che usa suo figlio e tutta la storia per fare soldi facili!”

Accuse gravissime quelle di Katia, accuse pubblicate dall’influencer Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, a cui Paola Caruso, almeno per il momento, ha preferito non replicare.

Deianira, tra l’altro, ha insinuato che tra Katia e Moreno ci sia molto più di un’amicizia.