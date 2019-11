Coppia | Istruzioni passo per passo per essere una coppia perfetta

Le coppie davvero felici vivono anche i problemi e le seccature della vita quotidiana, ma la differenza è che sanno come trasformarle in forza. Scopri i loro segreti!

“Il principe scende dal suo cavallo bianco, prova a infilare la scarpa ai piedi della ragazza e scopre che le calza perfettamente, e fu così che vissero felici e contenti”. Ebbene no, la coppia non è una favola! La coppia è fatta di compromessi, discussioni e ovviamente molto amore. Tutti abbiamo in mente quella coppia perfetta di nostri amici, che resistono a tutto e anzi ne escono ancora più forti … Qual è il loro segreto?

Come essere una coppia perfetta? Ecco le istruzioni step by step

Le abitudini quotidiane e ordinarie che hanno le coppie sembrano essere insignificanti, ma in generale sono davvero cruciali. Se ti importa del tuo partner, non lo ignoreri per tutto il giorno e non ti dimenticherai della sua esistenza. Al contrario, sentirai il desiderio di toccarlo, baciarlo e parlargli.

Desideri un legame amorevole a lungo termine? allora impegnati e custodisci alcune abitudini ordinarie e vedrai quanto ne gioverà il tuo rapporto.

Ecco le istruzioni passo passo per essere una coppia perfetta:

1 / Comunicate

Questo sembra ovvio, eppure la mancanza di comunicazione è alla radice di molte rotture … Parlatevi quando le cose vanno male, ma anche quando le cose vanno bene, mantenete la complicità ed evitate discussioni inutili. Confidatevi su tutto, con il ritmo infernale dei giorni a volte si ha difficoltà a farlo ma è importante correggere questa abitudine.

2 / Trovate il vostro posto

Troppo fusional la relazione diventa soffocante e può rendere infelice. Ci dimentichiamo l’un l’altro a beneficio dell’altro, una situazione che un giorno può esplodere quando ci rendiamo conto che abbiamo trascurato ciò che ci rendeva felici per la coppia. Vivere esperienze proprie arricchisce la coppia, la propria individualità deve essere preservata.

3 / Uscite dalla routine

La routine quotidiana è la rovina della coppia! Per mantenere la passione degli inizi, è necessario essere in grado di fuggire dalla routine e organizzare momenti privilegiati. È in questi momenti che possiamo riscoprire l’altro, essere più rilassati lontano da preoccupazioni come “pensare di stendere il bucato”, “fare la lista della spesa” …

4 / Disinnescate le controversie



Non dobbiamo mentire, le controversie sono inevitabili. La differenza è che in una coppia felice ognuno mette la propria energia per disinnescare il conflitto piuttosto che risvegliarlo. Invece di aumentare la pressione, imponendo di avere l’ultima parola, è importante mantenere la calma e cercare di trovare una soluzione. Ciò che è stato fatto è fatto, ora è il momento di pensare e provare a sistemare le cose.

5 / Abbiate una vita sessuale soddisfacente

Mettere i piedi nel letto è ancora la base di una coppia felice! Ma alla fine di un certo periodo di relazione a volte si ha la sensazione di aver perso l’attrazione e la noia a volte sostituisce la passione dei primi anni. A causa della routine, del ritmo frenetico della giornata, ci prendiamo anche meno tempo per incontrarci e gli incontri amorosi finiscono per contarsi sulle dita di una mano.

6 / Accettate la differenza dell’altro

All’inizio dell’incontro, questa differenza ci attrae, ci incuriosisce. Ma una volta che l’euforia si è placata, può irritarci. Le peculiarità dell’altro possono infastidirci semplicemente perché non si comporta come noi, specialmente nel caso in cui la coppia vive insieme.

7 / Abbiate fiducia l’uno nell’altro

La fiducia reciproca è essenziale per il corretto funzionamento della coppia. Senza di essa, la coppia è costruita su basi che possono crollare in qualsiasi momento. La gelosia e la diffidenza prevalgono, soffocando la coppia.

8 / Siate buoni amici

Se questo suona strano, sappiate che una coppia ha bisogno di una vera amicizia per funzionare. Un affetto e una complicità che vanno oltre la semplice passione. Una volta che l’intensità degli inizi sarà diminuita, sarà questa profonda comprensione che consentirà a una coppia di durare, di amarsi in modo diverso e di superare i periodi di crisi. Come due amici, dovete essere in grado di sfruttare ciò che vi unisce e non lasciare che ciò che vi oppone si interponga.

9 / Mantienete un giardino segreto



Se è importante comunicare, non dimenticate di mantenere il vostro giardino segreto. L’altro non deve essere consapevole di tutti i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, i nostri fastidi. Ognuno può conservare per sé i suoi pensieri segreti e i suoi desideri non confessati. E poi, il mistero aiuta anche a mantenere la seduzione a lungo termine.

10 / Sognate e proiettatevi a due

Costruire progetti insieme e proiettarsi nel futuro significa dimostrare che vogliamo una relazione duratura. Vivere insieme, avere figli, decidere di andare in vacanza quest’estate sono così tanti progetti che saldano la coppia, portano sicurezza e stabilità. Al contrario, possono causare una pausa se uno non è d’accordo con l’altro. Perché una coppia abbia la possibilità di funzionare, deve pensarla fin dall’inizio come un progetto di vita sostenibile. Ma a parte questi desideri concreti, è anche importante sognare a due. Questi progetti folli, che probabilmente non saranno mai realizzati, rafforzano la complicità e creano un universo segreto per la coppia.

