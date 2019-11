Heather Parisi, le figlie maggiori difendono i papà

Durante la puntata di ‘Live non è la D’Urso’ le figlie maggiori di Heather Parisi, hanno scritto per difendere i due padri Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo

Heather Parisi la scorsa settimana aveva sconvolto tutti con le sue rivelazioni, dichiarando di aver subito per sette anni violenze da un suo ex, non svelando però la sua identità.

Ieri durante ‘Live non è la D’Urso’ hanno deciso di intervenire sulla vicenda le due figlie maggiori della showgirl americana, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo. Le due giovani hanno infatti dichiarato di essere dispiaciute per quello che è successo alla mamma. Ma sono scese in campo per difendere i loro padri.

Hanno infatti tenuto a dichiarare che entrambi, Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono estranei ai maltrattamenti.

Le due giovani che oggi hanno 19 e 25 anni hanno voluto ribadire che sono vicende antecedenti alla loro nascita. E d’altronde Heather non ha fornito nessun indizio per far capire a chi si riferisse.