A Natle il rosso la fa da padrone e colora anche l’accessorio preferito da noi donne, le scarpe. Scarpe rose per tutte dunque ma con i giusti abbinamenti.

Rosso, il colore della seduzione, della passione, della provocazione ma, non dimentichiamolo, anche uno dei colori simbolo del Natale.

C’è chi lo utilizza solo per gli addobbi e chi invece lo inserisce anche nei suoi outfit delle Feste, un modo per rendere se stessi protagonisti del Natale.

Il rosso può essere utilizzato a mo’ di total look, magari con un vestito scarlatto, se vi sentite veramente intrepidi, oppure per un semplice maglio, un capo che spesa ci accompagna durante la vigilia e il pranzo di Natale.

Per sfruttare però la croma in modo veramente raffinato saranno gli accessori a fare la differenza. Una pochette o un paio di scarpe rosse calamiteranno l’attenzione generale rendono il vostro look veramente unico e molto glamour.

Se volete provare il suggerimento di CheDonna.it è di partire dalle scarpe.

Scarpe rosse per Natale: modelli e abbinamenti

Anche a Natale le scarpe sono l’accessorio per eccellenza, quello su cui qualsiasi donna non potrà fare a meno di contare.

Sono loro a fare la differenza in un look, a dare slancio, calamitare l’attenzione generale e donare quel tocco estroso o iperfemminile che stavamo cercando.

Se qualche volta però rischiano di passare in secondo piano, sappiate che questo Natale non potrà certo accadere. Che ne dite infatti di puntare sul rosso? Il colore della passione, della femminilità più sensuale e, inutile dirlo, per eccellenza delle Feste tinge le scarpe e impedisce loro di passare inosservate, rendendole anzi vere protagoniste dell’outfit di Natale.

Vela sette di osare? Scopriamo allora come sfruttare le scarpe rosse per le Feste grazie a modelli selezionatissimi e abbinamenti vincenti.

Il tacco comodo – Qualche centimetro extra aiuta sempre ma calcolando che si tratta di giornate movimentare in cui apparecchiare, sparecchiare, portare regali e, magari, saltellare da una casa all’altra, negli andare sul sicuro. Un bel tacco piazzato regalerà comodità e stabilità, garantendovi una giornata piena solo di gioia e non di dolori (nel senso più letterale possibile). Per esaltare il tacco comodo vi consigliamo un bel pantalone ampio, magari cropped abbinati a una pratica blusa o a un body se preferite le linee più skinny. Infine optate per colori scuri che slancino la figura anche rispetto al tacco più massiccio.

Il tronchetto – E’ vero, difficilmente dona a una gamba femminile ma la sua comodità e la linearità del design lo renderanno assai pratico per il pranzo di Natale e per le Feste in generale, anche se con un tacco un po’ più importante. Abbinatelo a una gonna longuette, magari silver, un bel maglione natalizio sopra e sarete pronte per festeggiare con stile, seduzione e comodità.

Stivale cuissard – Il modello sopra il ginocchio è già icona di seduzione, figuratevi nella variante rossa. Se amate osare dunque questa è la soluzione che farà al caso vostro, ricordate però di non cadere mai nell’eccesso: meglio allora evitare modelli dal tacco vertiginoso e, magari, sdrammatizzare il tutto con un bel maglione gigante sopra, in un colore chiaro e luminoso.

Anfibi – E’ vero, non sono il modello più femminile ed elegante ma per un pranzo casual in famiglia andranno più che bene. Evitate comunque di esser troppo sportive. Noi vi suggeriamo di abbinarle con un mini dress (non troppo mini) in un colore scuro, verde pino ad esempio.

Stringate – Modello dal cipiglio un po’ maschile ma senza dubbio vincente se siamo alla ricerca di originalità e comodità al tempo stesso. Potrete osarlo per occasioni non troppo formale, magari abbinandolo a un pantalone a sigaretta e cercando poi di compensare la femminilità con qualche gioiello più importante, come anelli, bracciali e orecchini.