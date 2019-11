Pranzo di Natale 2019 | I dolci che non possono mancare -VIDEO

I dolci, senza dubbio i protagonisti delle feste natalizie ed in particolare del pranzo di Natale, dove non potranno mancare quelli tipici ma anche qualcuno molto speciale. Tutte le ricette per preparali in famiglia.

Natale è una festività meravigliosa dove ci si raduna in famiglia e si condividono soprattutto i pasti, come quello del pranzo di Natale in cui una delle portate più attese è senza dubbio quella del dolce, anche se di solito i dolci proposti in tavola sono sempre diversi. Tante ricette speciali per dolci unici, da quelli tradizionali a quelli più originali.

Scopriamo insieme tutte le ricette che abbiamo selezionato per voi, che potranno diventare anche dei regali molto golosi da fare ad amici e parenti.

Pranzo di Natale 2019 | le torte che non possono mancare

Le torte, sono senza dubbio tra i dolci più graditi e classici che molto spesso sostituiscono i tradizionali pandoro e panettone. Ecco per voi le ricette delle migliori torte di Natale, quelle che conquisteranno tutti al primo assaggio!

Scopri le ricette dei dolci di pasta sfoglia che non possono mancare al pranzo di Natale, clicca sulla pagina successiva!