Frozen 2 | Città italiana omaggia il film con una particolare sorpresa

In onore di Frozen 2, la città di Milano ha decorato un ponte dei Navigli, ricreando le atmosfere del celebre film d’animazione della Disney.

Gli abitanti di Milano, in questi giorni, hanno avuto una particolare sorpresa. Nel quartiere dei Navigli, infatti, uno degli storici ponti si è trasformato in un angolo di Arendelle, portando con se la magia dei luoghi che fanno da sfondo a Frozen, il celebre film d’animazione della Disney.

Una novità che ha colto di sorpresa grandi e piccini che in queste ore stanno facendo visita al ponte per viverne la straordinaria atmosfera e, ovviamente, per farsi qualche selfie in compagnia di Anna ed Elsa.

Frozen 2 a Milano. Il ponte sui navigli diventa un angolo di Arendelle

In occasione dell’uscita di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, Milano ha trasformato uno dei suoi storici ponti, quello intitolato ad Alda Merini, in un angolo di Arendelle. In questi giorni, infatti, basta recarsi sui Navigli per imbattersi in un tripudio di luci dove tra foglie, luci e ghiaccio è possibile farsi delle foto con due statue a grandezza naturale dedicate ad Anna ed Elsa, le due protagoniste del noto film d’animazione.

Il ponte, che nelle ultime ore sta ricevendo tantissime visite da grandi e piccini, curiosi e desiderosi di attraversarlo, rimarrà così agghindato sino al 27 Novembre, data in cui il sequel di Frozen approderà nelle sale italiane, proseguendo così la magia che a Milano è giunta in anticipo.

Un dono inatteso che ha sorpreso positivamente i fan di Frozen II ma anche i più romantici che hanno approfittato della particolare atmosfera per scattarsi qualche foto sul ponte.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Intanto, in America, dove la programmazione nelle sale ha già avuto inizio, Frozen II ha già battuto il suo primo record con un esordio che ha raggiunto, solo nel primo week end, la bellezza di 127 milioni di dollari. Un’inizio decisamente scoppiettante e che lascia presagire un nuovo grande successo per quella che, senza alcun dubbio, è una delle storie Dinsey più amate di sempre e più che mai in grado di far sognare tutti con un mix di canzoni, amore e personaggi decisamente diversi dal solito.