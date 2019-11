Crusca d’avena | Cosa succede se la mangi ogni giorno

La crusca d’avena è un alimento prezioso che aiuta l’organismo sotto diversi aspetti. Ecco a cosa fa bene e perché andrebbe mangiata ogni giorno.

Negli ultimi anni gli studi a favore dei cereali di tipo integrale sono in costante aumento e sempre pronti a dimostrare come il consumo di questi alimenti può fare la differenza per lo stato psico fisico di chi li mangia. Iniziare la giornata con la crusca d’avena, ad esempio, è considerata da molti una mossa vincente in quanto oltre a rallentare il transito degli zuccheri nel sangue, la crusca d’avena ha diverse proprietà tra le quali spiccano quelle di regolare l’intestino.

Scopriamo quindi quali sono i motivi per cui secondo molti medici e studiosi, consumare la crusca d’avena ogni giorno fa bene all’organismo.

Crusca d’avena ogni giorno: ecco perché fa bene

Iniziamo con il dire che la crusca d’avena oltre a far bene alla salute, è un alimento prezioso in quanto in grado di saziare, di apportare nutrienti importanti per l’organismo e di favorirne la salute. La dose media consigliata si aggira intorno ai 35 grammi al giorno che possono essere consumati al mattino nel latte o nello yogurt o, in alternativa, all’interno di zuppe o per la preparazione di dolci e biscotti. Mangiarla ogni giorno può davvero fare la differenza e per più di un motivo. Scopriamo, quindi, i più importanti:

Si ha un gran senso di sazietà

Si perde peso più facilmente

Si ha energia pronta da spendere

Migliora il metabolismo

Si abbassano i livelli di zuccheri nel sangue

Il cervello ne trae benefici

Si abbassano i livelli di colesterolo nel sangue

L’intestino diventa più regolare

Si alleviano o curano i problemi di stitichezza

L’organismo fa il pieno di anti ossidanti

Si disinfiamma l’organismo

Si ha giovamento a livello di artrite

La qualità della pelle miglior

Si introducono più proteine

I muscoli si fanno più vigorosi

Il cuore ne trae giovamento

La digestione migliora

Si abbassa il rischio dell’insorgenza di alcuni tipi di tumore

Attenzione: La crusca d’avena andrebbe acquistata sempre di tipo biologico perché esistono alcuni metodi di preparazione che le fanno perdere gran parte dei benefici che dovrebbe apportare, rendendola difficile da metabolizzare. Su alcune persone può portare a spiacevoli gonfiori.