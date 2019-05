Le ricette con l’avena sono le protagoniste di questa carrellata di video perfette per portare in tavola più spesso questo cereale miracoloso!

L’avena è un cereale molto antico, che per centinaia di anni è stato relegato al ruolo di mangime per gli animali. Negli ultimi anni, però, anche in Italia si è scoperto il suo immenso valore dal punto di vista nutrizionale e non solo: le ricette a base di avena sono perfette per i bambini, per le donne in allattamento, per studenti e sportivi, ma anche per chi è a dieta o per chi soffre di problemi di diabete e celiachia.

Anche se viene spesso utilizzata per le ricette da colazione, in realtà l’avena si presta a molteplici usi culinari: che sia in chicchi, fiocchi, farina o latte è sempre un ingrediente utile e benefico, da non sottovalutare.

In questo articolo, vi segnaliamo 5 video ricette con l’avena per portare più spesso a tavola questo cereale nobile.

Ricette con l’avena: 5 video da non perdere!

PANE DI AVENA

La farina di avena è un ingrediente buono e salutare da utilizzare come base per i prodotti da forno dolci e salati. In questo video, scopriremo come realizzare il pane di avena: nutriente e leggero, ma soprattutto facile e veloce da preparare.

POLLO AI FIOCCHI DI AVENA

In questa ricetta per un secondo piatto proteico e a basso contenuto di carboidrati, la crusca di avena è utilizzata per impanare il petto di pollo. Il risultato sarà gustoso, croccante e saporito, ma allo stesso tempo leggero.

INSALATA FREDDA DI AVENA

Un piatto unico fresco, leggero e inusuale perfetto anche da preparare in anticipo e portare in ufficio per la pausa pranzo: l’avena già cotta è condita con i tipici ingredienti dell’insalata di riso per un risultato gustoso e originale.

POLPETTE DI ZUCCHINE E AVENA

Un secondo piatto o un finger food proteico, saporito, leggero e perfetto anche per chi segue un’alimentazione vegetariana: le polpette di zucchine e fiocchi d’avena si preparano con aggiunta di uovo e parmigiano, ma senza pangrattato così da ridurre il contenuto di carboidrati senza rinunciare al gusto.

BISCOTTI RUSTICI CON AVENA, UVETTA E MANDORLE

Perfetti per la colazione, come spuntino o dessert leggero e goloso i biscotti rustici in questa video ricetta si preparano con farina di avena e altri ingredienti semplici, naturali e salutari come le mandorle, grandi alleate del benessere oppure lo zucchero di canna.

