Il maglione natalizio è oramai anche in Italia una irrinunciabile tradizione delle Feste. Scopriamo i modelli più divertenti tra cui scegliere il nostro.

Vistosi, colorati, divertenti e anche un po’ kitsch: sono i maglioni natalizi, quei capi che nei paesi anglosassoni chiamano jumper e che, negli anni, sono divenuti un vero e proprio must delle Feste anche qui nel Bel Paese.

Avere il proprio maglione velatamente imbarazzante è una moda a cui sembra impossibile sottrarsi e tra l’omino di zenzero, il pupazzo di neve, la renna e il caro vecchio albero non avrete che l’imbarazzo della scelta nel scegliere il modello da sfoggiare dinnanzi ad amici e parenti per essere le più simpatiche del cenone della Vigilia.

Tutta starà infatti nel superare l’imbarazzo iniziale e poi, come Bridget Jones e il suo Mr Darcy ci hanno insegnato, sfoggiare con orgoglio il proprio maglione natalizio. Noi oggi vi aiutiamo a orientarvi tra le varie proposte del mercato, scoprendo pro e contro di ogni modello e aiutandovi a individuare quello perfetto per il vostro Natale.

Maglione natalizio: quale modello scegliere?

Se persino la Famiglia Reale inglese si è fatta immortale per un ritratto delle Feste interamente agghindata a suon di maglioni natalizi chi siamo noi per tirarci indietro? Tutto starà allora nel trovare il modello su misura per noi. La scelta non manca: iniziamo quindi ad analizzare le varie opzioni.

Maglione solidale – E’ vero, non è un vero e proprio modello ma l’iniziative ci piace tanto da spingerci a dedicarle un menzione d’onore. Già dal 2012, Save the Children organizza l’oramai celeberrimo Christmas Jumper Day: organizza la tua festa a tema maglione natalizio e contatta l’organizzazione per condividere le tu foto e, qualora possibile, farti inviare la psilla con il logo per delle foto veramente a tema.

Maglione natalizio classico – Renne, Babbo Natale, omini di zenzero, alberi e chi più ne ha più ne metta. Le icone del Natale sono qui riassunte e sono tutte perfette per il maglione natalizio per eccellenza.

Maglione natalizio 3d – Un vero e proprio surplus di imbarazzo ma anche di tante risate. I disegni del punto precedente divengono qui vere e proprie sculture ed emergono morbidissime dal maglione trasformando in naso della renna in un pon pon e la barra di babbo Natale in una soffice nuvola bianca. Diciamo che stiamo a un “livello esperto”

Maglione natalizio a citazione – Il più classico è “oh, oh, oh” in ricordo del caro vecchio Babbo Natale, ma abbiamo poi anche un sobrio “buone feste”, un romantico “All I want for Christmas is you” e il musicale “Jingle Bells”. Poche parole ed è subito Natale, senza per giunta incorrere in disegni troppo impegnativi ma mantenendo sempre un tocco di ilarità.

Maglioni natalizi a tema horror – Se siete il classico Grinch della situazione e volete affrontare le Feste con un “sano” tocco dissacrante via libera a Santa Claus zombie, un tocca vampiresco e omini di zenzero decapitati. Del resto non bisogna esser per forza fan delle Feste per avere il proprio maglione natalizio.

Maglione natalizio a tema serie tv – Dagli auguri in stile Una mamma per amica a quelli a tema Grey’s Anatomy. Nell’epoca in cui le serie tv sembrano spopolare anche più del cinema non poteva certo mancare il loro tocco anche in questo magico periodo. Tutto starà nel trovare la tua serie del cuore.

Maglione natalizio a tema cinematografico – Che sia Pulp Fiction, Piccole Donne o Jurassic Park poco conta: non c’è titolo che non possa avere un suo risvolto o una reinterpretazione in chiave Natale. Tutto sta nello scovare il titolo su misura per te!

Maglione natalizio a tema geometria – Se il tuo coraggio vacilla e la sobrietà rimane l’unica via percorribile largo ai disegni in stile tirolese, i motivi geometrici che sanno di natale ma senza alcun grado i eccesso. Pur di vedervi con il vostro maglione natalizio accettiamo anche ciò!

Fonte: blog.cliomakeup.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Maglioni natalizi, perché li amiamo ogni anno un po’ di più?

Maglioni natalizi: consigli per abbinarli nel mondo giusto

Come vestirsi a Natale? Proposte outfit per le ragazze curvy