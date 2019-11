I maglioni natalizi sono oramai un must delle Feste. Il rischio di apparire un po’ ridicoli nell’indossarli è però sempre dietro l’angolo ma con qualche accorgimento potremo renderli deliziosi.

Maglioni ad alto tasso di imbarazzo, quelli con sopra renne, alberi addobbati, Babbi Natale e chi più ne ha più ne metta. I maglioni natalizi insomma, quelli che prima erano un must solo oltreoceano ma che ora fanno parte di quelle mode che l’Italia ha gioiosamente ereditato dall’America.

Ammettiamo subito che non si tratta certo dei capi più seducenti o femminili che potrete sfoggiare ma, al tempo stesso, i maglioni natalizi sono una sorta di obbligo, una tradizione a cui appare oramai impossibile sottrarsi.

Come indossarli allora abbassando il tasso di imbarazzo e cercando di trarne il miglior risultato possibile? Scopriamolo insieme grazie ad alcuni specialissimi consigli.

Maglioni natalizi: come indossarli?

L’uso del maglione di lana natalizio richiede un buon gradi di intuito nell’ideare il giusto accostamento e una certa consapevolezza nel conoscere le opzioni base tra cui scegliere.

Noi di CheDonna.it proviamo allora ad aiutarvi oggi fornendovi alcuni consigli sugli accostamenti migliori per rendere il vostro maglione natalizio non solo irresistibile ma anche molto chic.

Sfoggiatelo con fierezza – Come Bridjet Jones insegna, se hai un abito inguardabile indossalo a testa alta. Niente di peggio dello stare con lo sguardo fisso sul pavimento mentre di sfoggia sul petto una grossa renna. Meglio allora essere almeno un po’ innamorate di quell’ingombrante maglione, ammirarne il lato divertente, spiritoso e anche un p’ tenero.

Un maglione che faccia ridere – Inutile cercare di trasformare il maglione natalizio il un capo chic o glamour. Quel soffice capo è nato per esser spiritoso e un po’ ridicolo ed è proprio così che va apprezzato. Forzare l amano risulterà non solo uno sforzo inutile ma anche controproducente.

L’accostamento skinny – Accettiamolo: il maglione, nove volte su dieci, non avrà una forma molto definita e attillata, d’obbligo dunque abbinare pantaloni molto aderenti per compensare il volume. Ottimo anche e decisamente estroso l’abbinamento con la gonna a ruota.

Un po’ di nero di accompagnamento – Il maglione natalizio è di solito molto appariscente, con tanti colori e dettagli spesso in rilievo. Un tocco di nero sarà quindi l’accostamento più giusto per non cade in una ero e proprio eccesso incontrollato.

Beauty look impeccabile – Il maglione natalizio rischi già di per sé di apparire come un outfit da casa ma se a ciò aggiungiamo capelli scompigliati, incantato carico di discordie e qualche occhiaia di troppo, l’effetto pigiama sarà garantito. Una bella base, labbra idratate e tanto mascara saranno sufficienti per portarvi fuori dalla “zona di pericolo”.

Accostamenti di qualità – I maglioni natalizi sono non troppo elevati solitamente come fattura così sarà bene cercare un equilibrio in un po’ di spessore era nel resto del look. Scegliete pantaloni dal tessuto di qualità, una borsa ricercata e, in generale, accessori di buona levatura.

