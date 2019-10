Che cosa indossare per Vigilia e pranzo di Natale? Un outfit per...

Scopri come vestirti per le prossime Feste di Natale a seconda delle diverse tipologie di pranzi o cenone della Vigilia a cui prenderai parte.

Cena con i parenti, pranzo con gli amici, altra cena con il fidanzato, altro pranzo con i colleghi… Arriva il periodo in cui ogni pasto equivale a un festeggiamento e ogni festeggiamento a una diversa occasione mondana: arriva il periodo delle Feste!

Il Natale si sa, è un susseguirsi di pasti a sfondo sociale, ognuno con una valenza tutta personale e ognuno da seguire con maggiore o minore formalità. Simili distinzioni si ripercuotono inevitabilmente sull’outfit da selezionare e sfoggiare: pranzi formali, cene informali, pranzi casual e cene di gala equivalgono a pranzi con look elegante, cene con maxi maglione, pranzi in pantalone di velluti e cenone in abito lungo.

Per entrare più nel dettaglio e aiutarvi ad arrivare preparate a questo concitato periodo di Feste e pasti a tema, CheDonna.it vuole suggerirvi una serie di look e accostamenti per cene della Vigilia e non solo.

Outfit Natale: come vestirsi per il pranzo o la Vigilia?

Che cosa indossare al cenone della Vigilia e al pranzo di questo Natale? La risposta non può essere una e una solamente, bensì andrà articolata in diverse varianti, una per ogni tipologia di evento a cui parteciperemo.

Certo non potete infatti paragonare una cena in famiglia al pranzo aziendale di Natale, o un cenone di gala con uno tra amici. Vediamo allora nel dettaglio le varie opzioni di tipologia di eventi e le relative soluzioni d’abbigliamento che potremo individuare.

Partiamo innanzi tutto dall’opzione più comune per la cena della Vigilia: la serata in famiglia. Si tratta di un evento che può avere anche sfumature di eleganza più o meno notevoli, nel qual caso consigliamo di affidarci a un abito dal sapore un po’ bon ton, non eccessivo dunque ma nemmeno troppo casual. Meglio evitare scollature vertiginose e cercare di conciliare sobrietà, comodità e un pizzico di ricercatezza.

In fatto di cromie vi consigliamo di mantenervi sul classico verde, rosso, blu, mai troppo sgargianti e possibilmente in tessuti che sappiano esaltarli, come il velluto.

Qualora la vostra famiglia sia invece decisamente più informale, be’, non c’è occasione migliore per sfoderare un classico maglione di Natale. Renne, fiocchi di neve e pacchi regalo sono un vero e proprio must, comodo, divertente e quantomai in sintonia con la festa. Potrete abbinarlo indifferentemente a un pantalone o a una gonna ma, se vorrete un tocco più femminile, potrete anche optare per una variante maxi da mettere sopra a leggings e stivali.

E se la cena vi porterà in un ristorante chic? Può succedere, soprattutto se lavorate in qualche azienda che ama organizzare eventi per le Feste. Qui l’unica scelta non può che esser extrachic e che cosa c’è di più chic di un abito gold? Naturalmente dimenticate ricami, eccesso di gioielli e punti luce e puntate invece su un sobrio tinta unita.

Quest’anno i pantaloni sono comunque di gran tendenza. Perché allora non aiutare un completo giacca-pantalone? Rosso scuro oppure una fantasia tartan saranno delle ottime basi di partenza.

Un abitino comodo in maglina e degli stivaletti bassi saranno invece la perfetta combo per un pranzo di Natale più informale, puntando sempre su qualche tocco colorato e magari accessori a tema.

Già perché ottimo sarà anche puntare sugli accessori. Collant (che come vi abbiamo spiegato sono il vero must di ogni inverno) con punti luce e glitter saranno perfette per i look più eleganti, naturalmente senza eccedere negli elementi luminosi, mentre le fantasie più vistose e spiritose sapranno rallegrare i look più casual.

Pronte allora per iniziare il folle periodo dei “pasti natalizi”? Sull’outfit certo non potrete incontrare difficoltà!

