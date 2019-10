Come vestirsi a Natale? Proposte outfit per le ragazze curvy

Scopri le migliori proposte moda per un outfit natalizio formale e non che sappia valorizzare al meglio la fisicità di una ragazza curvy.

“A Natale siamo tutte… più belle!”. Eh già, parafrasando il famoso detto riusciamo a rendere assai bene il concetto per cui durante le Feste non c’è donna che non aspiri ad apparire al meglio.

Da sempre la tradizione ci presenta il Natale come un momento magico e noi certo non vogliamo essere da meno. Luminose, curate, eleganti, in tema con l’evento, tutte vogliamo risplendere come le luci delle Feste.

Per farlo è indispensabile sapere quali opzioni la moda ci proponga e saper poi selezionare quelle che faranno più al caso nostro. Dopo la moda saremo dunque noi stesse l’oggetto dello studio più attento: comprendendo punti forti e deboli, dettagli da mettere in luce e particolari da correggere sapremo senza dubbio realizzare un look da 10 e lode, impeccabile e su misura per le nostre esigenze.

Naturalmente ci sono fisicità più semplici da affrontare e altre che presentano qualche piccolo plus di difficoltà ma non ve n’è alcuna che non possa risplendere.

Oggi partiamo allora da una delle varianti più complesse da affrontare: la donna curvy. Come rendere spettacolari tutto quelle curve anche nei giorni di festa? Scopriamolo insieme.

Outfit di Natale per le ragazze curvy

Scegliere con cura materiali, tagli e colori è il primo decisivo step per realizzare un look impeccabile, che sappia dare proporzione alla figura e trasformare anche le curve più generose in un vero e proprio asso nella manica.

Ricordate che non esistono veri e propri taboo per una donna curvy bensì solo abbinamenti e scelte ponderate tutte da scoprire.

Iniziamo allora a svelarle insieme con un occhio attento alle piccole varianti che renderanno queste scelte di moda perfette per il Natale.

Taglio impero – Si tratte senza dubbio di una scelta che risulta tra le più quotate poiché mette in luce il vostro generoso décolleté scivolando poi senza colpo ferire lungo i fianchi, anche quelli più torniti.

Mini-dress – Al contrario di ciò che si possa credere non sono una preclusione per le ragazze più formose a patto però di sceglierli in una variante sobria, priva di eccessive trasparenze o, peggio ancora, spacchi o inserti effetto “vedo non vedo”. Andranno benissimo modelli anche fascianti, a tubino, o svasati per attenuare le rotondità.

Jumpsuit – Alternativa decisamente da non sottovalutare soprattutto se composta da un pantalone palazzo, ideale per dar vita a un look alla moda e anche comodo.

Stampe – A patto di sceglierle con cura non sono certo un taboo. Le righe verticali ad esempio slanciano la figura mentre decisamente da bandire sono quelle orizzontali o le applicazioni in eccessivo rilievo. Largo infine ai simpatici maglioni natalizi (il maglione, si sa, fa sempre inverno e un tenero calore) con rene, fiocchi di neve o, ancora meglio, qualche sobria stampa geometrica.

Velluto – Il tessuto più inn della stagione è per le ragazze tutte curve un’opzione da tenere in debito conto. Soprattutto se sotto forma di vestiti o gonne fascerà il corpo senza segnarlo e senza aggiungere un volume indesiderato.

Luce – Paillettes, glitter, giacche di lustrini, abiti metalizzati, tanto argento e una pioggia di oro. Non in stile total look ma su una gonna, magari abbinata a un maglioncino tinta unita, potrebbe esser una scelta vincente

Gonna a ruota – Elegante, retrò e un po’ bon ton. La gonna a ruota è sempre chic e con un paio di calze scure sotto sarà perfetta per dare fascino alla figura e riequilibrare la silhouette.

