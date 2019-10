I maglioni natalizi sono un vero e proprio classico delle Feste, capo simpatico e un po’ eccessivo che però ci fa subito assaporare il clima natalizio. Ecco alcuni buoni motivi per farceli amare sempre di più!

Non sono il capo più chic del mondo e, senza dubbio, neanche il più glamour. Ma quale indumento può incarnare lo spirito delle Feste meglio di un bel maglione natalizio?

Renne, pon pon, glitter, faccioni di Babbo Natale e chi più ne ha più ne metta. Tutto ciò che incarna la festività più amata dell’anno può star bene su un soffice e caldo maglione. Ecco allora che pupazzetti in rilievo e disegni decisamente vistosi spopola improvvisamente nel nostra guardaroba con l’avvicinarsi del Natale. Il risultato è un guardaroba casual, comodo e un pizzico sopra le righe.

Sebbene dunque non siano propriamente capi da red carpet, i maglioni natalizi entrano a buon diritto tra i must have della stagione fredda in arrivo e per una serie di validissimi motivi. Proviamo insieme a scoprire quelli più comuni e che albergano nel cuore di ciascuna di noi

Maglioni natalizia, perché li amiamo?

C’è chi ogni anno ne compra uno nuovo e chi, Natale dopo Natale, indossa sempre quello vecchio, magari un po’ liso e scolorito ma sempre impreziosito da impagabili ricordi.

Il maglione natalizio è un vero e proprio must delle Feste e, più in generale, dell’abbigliamento invernale. I pro collegati a questo capo sono ben più numerosi di quanto si possa credere e noi oggi vogliamo condividere i più significativi con tutte voi lettrici di CheDonna.it.

Durante il Natale siamo tutti un po’ bambini – Le luci, i pacchi regalo, gli addobbi sparsi qua è là, durante le Feste è inevitabile sentirci tutti un po’ più giovani o, sarebbe il caso di dire, molto più giovani. L’abbigliamento non può dunque che rispecchiare questa profondo sentimento e che cosa lo incarna meglio di un bel maglione natalizio? Un momento di ritorno di infanzia ci è del resto concesso: indossiamo dunque il nostro caldo maglione con rene, fiocchi di neve e messaggi di autunni e godiamoci la magia che solo il Natale Sto arrivando! regalarci.

Il segno distintivo che fa gruppo – E come scorgere un altro corpo un tatuaggio dedicato al nostro cantante preferito o vedere il vicino in metro che sfoggia con orgoglio il ciondolo simbolo della saga che anche noi amiamo. La connessione che si percepisce è immediata, come se un’amicizia di lunga data spuntasse dal nulla e ci rendesse connessi senza un preciso perché. Il vero e proprio colpo di fulmine.

Il capo confortevole per eccellenza – Caldo e comodo sono i due aggettivi che meglio descrivono il maglione natalizio, una vera coccola sia se si vuole stare a casa mentre fuori imperversa il gelo sia se si decide di uscir e si vuole un confortevole scudo con i rigori dell’inverno.

I maglioni natalizi a scopo benefico – Ci sono tantissime associazioni che vendono i loro maglioni a scopi benefici o che organizzano degli eventi per fare delle donazioni rimanendo sempre in tema.

Le tradizioni fanno bene al cuore – Una canzone a tema, il panettone a fine cena, persino la noiosa tombola e quei canti che ogni anno si ripetono sempre uguali a loro stessi. Ogni famiglia ha le sue tradizioni di Natale e per quanto spesso ci vadano un po’ strette, in fin dei conti, sono legate a ricordi tanto cari e radicati nella nostra mente da risultare sempre speciali e, per così dire, confortevoli.

