Natale: gli alimenti da scegliere per arrivare in forma alle feste

Scopri quali sono gli alimenti da inserire nella tua dieta per arrivare in forma al Natale.

Con il Natale sempre più vicino le preoccupazioni riguardanti la dieta sono in forte aumento e riguardano soprattutto chi ha ancora qualche chilo da perdere o vuole accertarsi di non accumularne da qui a Dicembre. Se non si ama l’idea di mettersi a dieta, è possibile organizzarsi in modo differente, iniziando a mangiare in modo sano e bilanciato sin da subito, facendo attività fisica ed inserendo nella propria alimentazione dei cibi sani che possono aiutare a disintossicare l’organismo (preparandolo anche agli eccessi alimentari delle feste) e a bruciare persino qualche caloria. In questo modo, arrivare al Natale più magre e più leggere sarà davvero semplice.

I cibi da mangiare per arrivare in forma alle feste

Quando si ha un obiettivo come quello di arrivare ad un evento particolare in splendida forma, non è mai troppo presto per iniziare e, anzi, farlo in anticipo consente di non dover correre, seguendo un alimentazione più rilassata e comprensiva di quei piccoli sgarri indispensabili per mantenere alto l’umore. Iniziando da subito a mangiare in modo corretto in vista del Natale, quindi, sarà possibile arrivare alla meta senza particolari sacrifici e con il massimo dei risultati. Scopriamo quindi quali alimenti inserire ogni giorno (o quasi) nei nostri menu.

Tè verde. A colazione si può iniziare da subito con una bevanda detox che, tra le altre cose, accelera il metabolismo, seda la fame nervosa e aiuta a bruciare i grassi in eccesso. Si tratta del tè verde, bevanda consumata in particolar modo in Giappone e sempre più diffusa anche in Occidente prorio in virtù delle sue tante proprietà. Oltre ad aiutare il fegato a disintossicarsi e a stimolare la termogenesi, il tè verde è anche naturalmente ricco di polifenoli e risulta essere un antiossidante in grado di rendere persino più bella la pelle.

Agrumi. Ottimi a metà mattina o dopo i pasti, arance, pomeli, mandarini, pompelmi e limoni sono i frutti più adatti per fare il pieno di vitamina C, indispensabile sia per il sistema immunitario che per il benessere dell’organismo. Tra le altre cose, gli agrumi aiutano anche la termogenesi, favorendo così la perdita di peso in chi è a dieta.

Zenzero. Alimento sempre più famoso, lo zenzero è l’alleato perfetto per chi è a dieta e tra le alte cose facilita anche la digestione. Bevuto durante il giorno in acqua tiepida aiuta a dare una sferzata al metabolismo, stimola la diuresi e facilità l’eliminazione delle scorie così come dei radicali liberi. Ottimo da inserire anche nei pasti principali può essere bevuto sotto forma di tisana anche dopo, al fine di digerire più velocemente quanto si è appena mangiato.

Verdure a foglia verde. Perfette a pranzo per un’insalata sana e gustosa o per accompagnare primi e secondi piatti, le verdure a foglia verde come asparagi, zucchine e biete, sono ricche di fibre e rappresentano pertanto un valido aiuto per l’intestino. Oltre a questo hanno poche calorie e saziano facilmente rappresentando l’alimento ideale per chi è a dieta e cerca di mangiare meno senza fare la fame.

Ovviamente gli alimenti da mangiare per arrivare in forma al Natale sono tanti e vari e questi rappresentano solo una piccola parte che, però, inserita ogni giorno all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata, cioè a base di cereali integrali, proteine magre e grassi buoni, possono garantire il raggiungimento del peso forma senza particolari sforzi e con tanta energia in più.

