Sara Margherita è una giovane performer toscana, molto presente nel mondo del teatro, della musica e della danza. Balla, canta, recita e insegna al fianco di grandi nomi. Si è raccontata alla nostra testata fra sogni, ambizioni e curiosità.

Essere artisti al giorno d’oggi non è semplice, forse non lo è mai stato del tutto, ma attualmente si fa più fatica ad emergere. Sembra sempre che nessuno vada più a teatro, nessuno vada più al cinema, nessuno faccia niente per il gusto di emozionarsi davanti ad una scena piuttosto che ad un balletto. Ma è veramente così, oppure è la comunità che è diventata troppo severa e non guarda adeguatamente agli spunti che l’arte – nella sua completezza scenica e recitativa, ma non solo – offre? È vero che con la cultura non si mangia? Abbiamo provato a chiederlo a Sara Margherita, performer italiana, presenza nel mondo del Musical e anche – fra le altre cose – fenomeno del Web con ritrovati interessanti che hanno rispecchiato appieno il consenso della Rete.

Oltre a cantare, ballare e recitare, insegna. Quindi può dirci, eventualmente, cosa bisogna aspettarsi dalle nuove leve del settore e in che mani siamo, artisticamente parlando, per il futuro. Ha lavorato, tra gli altri, con Elisa, Bocelli e Mogol, ma ancora non si è montata la testa ed è per questo che – fra un impegno e l’altro – si è concessa a Chedonna.it in esclusiva per portarci dentro al mondo dei performer di cui è degna esponente:

Ciao, Sara, tu sei performer quindi fai più discipline insieme: da dove nasce l’esigenza di abbracciare l’arte a tutto tondo?

“Ciao! Ho iniziato a cantare e ballare quasi contemporaneamente! Entrambe le discipline sono incominciate per caso e per una serie di eventi, come se fosse intervenuto il destino. Ho sempre sentito l’esigenza di cantare e di esprimermi attraverso la musica o lo studio di uno strumento. Non ho mai realmente imparato a suonare il pianoforte ma ricordo che a 9 anni decisi di diventare una violinista, cosa che poi non è avvenuta, e a 3 anni mi divertivo a suonicchiare delle melodie ad orecchio nel pianoforte per bambini. Sentivo lo stimolo a cantare ma mi vergognavo e non chiesi mai di mandarmi a lezione fino a che la mia professoressa di musica delle medie, che lavorava per il conservatorio, vedendomi suonare la tastiera e riconoscendomi un buon orecchio, mi mandò a fare l’audizione per entrare nelle voci bianche del teatro, cosa che poi è avvenuta. Mi sono sempre interessata all’arte e al teatro e anche la scrittura non mi è mai dispiaciuta. Inizialmente il posto dove stavo meglio era l’aula di canto del teatro soprattutto perché la danza inizialmente è stata un trauma fino a che non sono diventata definitavamente allieva di Marina. Col passare del tempo mi sono accorta che una o l’altra disciplina non potevano vivere da sole. Quando ero in accademia di danza mi mancava cantare, adesso che mi concentro sul canto mi manca la danza”.

Sara Margherita, teatro, danza e recitazione: “Il lavoro di performer è ostico, ma alla fine sa regalare emozioni”