Quali sono i modelli di maglioni donna a cui non potrai rinunciare durante l’autunno 2019? Tante idee e i migliori abbinamenti per il must have di stagione.

I look scelti dalle celebrities e delle It Girls durante le appena trascorse Fashion Week hanno parlato chiaro: i protagonisti della moda autunno inverno 2019 saranno loro, i maglioni.

Trandy, comodi e con una serie di varianti a dir poco sterminata, i maglioni sono una po intramontabile e, al tempo stesso, sempre pronto a reinventarsi per rimanere sulla cresta dell’onda.

Dai modelli oversize al grande ritorno del collo alto, passando per i colori più vivaci e le sfumature neutre, i maglioni sono un vero e proprio passe-partout per noi donne: basterà imparare quali sono i modelli più in voga al momento e, soprattutto, qualche abbinamento strategico per valorizzare il capo al massimo.

Un comodo e caldo maglione sarà da oggi il jolly di ogni nostro outfit.

Maglione autunno 2019: abbinamenti e tendenze

Per trasformare il più classico dei capi della stagione fredda in un successo assicurato occorre innanzitutto selezionare le giuste varianti, i modelli più inn del momento da inserire immediatamente nel nostro guardaroba.

Il primo maglione a cui non potrete rinunciare è senza dubbio quello oversize. Il trend del capo maxi è già da qualche tempo sulla cresta dell’onda. Nella variante maglione l’opzione oversize rende il look comodo, caldo e pratico senza dover rinunciare a un outfit carico di stile. Noi consiglio uno abbinamento con capi dai tagli più stretti: pantaloni e jeans skinny o, addirittura, leggings e collant, così da regalare all’outfit un fascino ancor più glamour e sensuale. Ricordate inoltre che c’è oversize e oversize: se non siete molto alte meglio evitare i maxi pull al ginocchio, così come qualora siate un po’ più formose meglio evitare tessuti troppo spessi e ingombranti.

Questo autunno segna inoltre il grande ritorno del collo alto. La moda ci suggerisce di sfruttarlo attraverso abbinamenti a contrasto come un maglione di lana con una gonna in vernice oppure con un paio di pantaloni di pelle o finta pelle. Il maglione a collo alto è inoltre anche un favoloso sottogiacca: un blazer per un look androgino ed elegante oppure un giacchetta di pelle per un tocco casual.

Altro must dei maglioni 2019 sono le applicazioni. Perline, paillettes, bottoni e pietre rendono i nostri maglioni adatti anche alle ozzasioni più chic e eleganti, protagonisti di un look che per il resto vi consigliamo di mantenere molto basic.

Motivi intrecciati di diverse forme e dimensioni sono una loro dettaglio che caratterizza i maglioni del 2019. L’effetto lavorazione ai ferri spopola e ci consente di creare look da giorno o da sera giocando semplicemente con i giusti accostamenti e le tonalità più corrette: colori neutri per il giorno e abbinamenti semplici, mentre per la sera colori più arditi e accostamenti elaborati, magari giocati anche su pattern diversi, per un look in stile boho chic in linea con le tendenze del momento.

Il vero dettaglio a cui badare sembrano però essere le maniche. A quanto pare più sono ampie più ci piaceranno, tra varianti a palloncino, a sbuffo, a campana o a pagoda che non mancheranno di lasciarci letteralmente a bocca aperta. Abbinatele a un paio di jeans per un effetto casual oppure puntate su una vita alta e strizzata per equilibrare i volumi.

Ricordate infine che il 2019 ama il colore: basta maglioni beige o neri, puntiamo piuttosto su colori sgargianti per regalare allegria anche alle giornate più grigie.

