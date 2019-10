Moda autunno 2019, velluto mania: i capi must have nel tessuto più...

Scopri i capi che dovrai avere obbligatoriamente nel tuo guardaroba per rendere onore alla tendenza velluto che pare destinata a dominare questo autunno 2019.

Se pensate che sia solo per il vestito rosso del cenone di Natale, be’, è giunto il momento di aggiornarvi.

Il soffice velluto è oramai un vero e proprio must have della stagione fredda, un tessuto tornato prepotentemente in primo piano negli ultimi anni e che ha saputo far scoprire a noi donne tutta la sua insospettabile versatilità.

Oramai lo troviamo un po’ ovunque: vestiti in velluto, pantaloni in velluto, blazer in velluto e chi più ne ha più ne metta. Il velluto pare stare veramente bene ovunque ma dove possiamo identificarlo come un vero e proprio must? Quali sono i capi in velluto che in questo autunno 2019 proprio non potranno mancare dal nostro armadio?

Trend Velluto: i capi must aver per l’autunno 2019

Un tessuto soffice, avvolgente che appena indossato regala subito una sensazione di calore e che, grazie a quella sua particolare conformazione un po’ “pelosa”, dona luminosità istantanea a qualsiasi outfit.

Ma su quali capi il velluto darà il meglio di sé in questa stagione fredda? Ecco quelli selezionati dal team Clio sul blog della famosissima make up artist italiana d’istanza in America.

Vestito – Eh già un grande classico ma, badate bene, non più solo per le Feste. Dal finish senza dubbio elegante, se non sontuoso, il vestito in velluto può esser sdrammatizzato a suon di accessori sportivi oppure sfoggiato in tutta la sua raffinatezza per una serata speciale. Particolarmente in linea con i tempi e le tendenze la variante jumpsuit che scivolerà delicatamente sul corpo fasciandolo quanto basta per coniugare comodità e sensualità.

Capispalla – Può essere un bomberino, un blazer o un piumino ma la giacca in velluto vi darà sempre e comunque grandi soddisfazioni. Per un tocco capace di rendere formale veramente ogni look puntate sul blazer in velluto, da abbinare a un jeans casual ma anche a un pantalone coordinato per un finish veramente super chic. Il bomber in velluto è invece la declinazione più sportiva e audace che possiate dare a questo tessuto mentre il piumino, corto o lungo che sia, sarà il perfetto soffice compagno delle giornate più fredde.

Gonna – Corta, longuette, plissè o con spacchi vertiginosi è sempre e comunque un successo garantito e non possiamo che segnalare la variante in velluto come una delle gonne simbolo della stagione autunno-inverno 2019\2020.

Pantalone a costine – Eh sì, proprio quello che avete sepolto infondo all’armadio sul finire degli anni ’90 e che ora potrete tornare a sfoggiare con infinito orgoglio. Il grande ritorno all’insegna del vintage si declina in diversi tagli e modelli: il pantalone a palazzo, che con una blusa studiata ad hoc può esser adatto anche alle occasioni più formali, ma anche il vero e proprio simil jeans, quello che non vedevamo dai tempi di Buffy e Lizzie McGuire

Borse – L’accessorio fa sempre la differenza e il velluto non poteva dunque che dire la sua anche qui. Il taglio piccolo, a mano o a tracolla, è il vero must have, che sia in un elegante blu notte o nei colori più folli e vitaminici che possiate immaginare.

Scarpe – Qui la situazione è controversa poiché certo il piovoso autunno ci fa apparire il velluto come una vera e propria sfida. Per un’occasione speciale però potremmo anche lasciarci ingolosire e sfidare magari il gelo serale con degli elegantissimi sandali vellutati. Inseriamo dunque questi ultimi a buon diritto tra le tendenze scarpe autunno inverno 2019-2020.

Un look a suon di velluto appare dunque inevitabile, sia che vogliate limitarvi a un dettaglio sia che vogliate rendere questo tessuto vero e proprio protagonista del vostro outfit. Da quale capo sceglierete di partire? A voi l’ardua sentenza.

Fonte: blog.cliomakeup.com

