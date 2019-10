Barbara d’Urso, durante l’ultima diretta andata in onda di Pomeriggio 5, ha perso la calma con la sua ospite Daniela Martani.

Barbara d’Urso ha deciso di dedicare il talk di oggi di Pomeriggio 5 agli haters del web. Un tema molto caro alla conduttrice, visto che è costantemente il bersaglio di numerosi insulti sui social.

Durante il dibattito, Barbara ha perso la pazienza con Daniela Martani a Pomeriggio Cinque. Quest’ultima ha utilizzato un tono decisamente arrogante con gli altri ospiti in studio, tanto da far arrabbiare la presentatrice, che ha ricordato che la padrona di casa è lei ed è suo il compito di scegliere a chi dare la parola o meno e non certo degli ospiti che invita.

Barbara d’Urso: la stoccata alla Martani a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più buone e pazienti del piccolo schermo, ma guai a farla arrabbiare. Daniela Martani ha fatto infuriare la conduttrice, adottando un atteggiamento arrogante con gli altri ospiti di Pomeriggio Cinque dicendo loro che devono stare zitti, altrimenti lei non ha nessuna intenzione di raccontare la sua versione della storia in merito alla denuncia ricevuta negli scorsi mesi da Fedez e Chiara Ferragni.

Barbara ha ricordato alla sua ospite che, fino a prova contraria, è lei la padrona di casa e decide lei a chi dare o meno la parola. “E per favore, fin quando sei qui usa un tono decisamente meno arrogante. Grazie” ha detto Barbara d’Urso furiosa con Daniela Martani.

Daniela ha ovviamente accettato il consiglio della conduttrice, pur rimanendo ferma nella sua posizione contro i Ferragnez. La d’Urso ha provato a farle capire che definire qualcuno un’idiota non è di certo un complimento e non lo si fa sul web, dove ogni parola ha una risonanza mediatica maggiore di quando si è in tv.

Un tema, come anticipato, che la conduttrice vive in prima persona. Visto che qualche tempo fa alcuni vip hanno bocciato Live Non è la d’Urso, definendolo qualcosa che va al di là del trash. Di recente, tra l’altro, la conduttrice ha fatto pace con Signorini, con cui aveva litigato tempo fa.

