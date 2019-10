Make-up: 4 astuzie per ottimizzare l’applicazione del mascara

Indipendentemente dal mascara che usi, ci sono consigli per usarlo al meglio ed avere ciglia folte e fantastiche con effetto “wooow” grarantito

Il mascara è uno degli strumenti di trucco più usati dalle donne. Eppure trovare il mascara giusto a volte si rivela un’ impresa in quanto ciò che meglio si adatta a una persona non si adatta necessariamente agli altri. Tuttavia, ci sono piccoli consigli di applicazione che possono fare del un mascara un prodotto di punta che ci dona ciglia lunghe e voluminose. Quindi, prima di buttare via o regalare prodotti che non ci piacciono, facciamo questi tentativi.

4 astuzie per potenziare l’effetto del mascara

1- Inizia con una base

Come la pelle o le palpebre, le ciglia sono più facili da lavorare quando si inizia con una base. Ce ne sono molti sul mercato (si pensi al mascara Base Perfect Mascara di Givenchy, Subversion Base Urban Decay o Mascara Volume Base di Kiko). Questi prodotti consentono di allungare le ciglia e dare loro volume anche prima di applicare il mascara. Quindi, anche se pensi che sia impossibile, ci sono possibilità che dopo la base il problema sia risolto!

2- Prova con l’ombretto

Se non abbiamo una base, iniziamo a metter uno strato di mascara, poi mettiamo l’ombretto a filo delle ciglia e poi applichiamo un secondo strato di mascara. Inevitabilmente della polvere si depositerà sulle ciglia, questo farà si che il secondo strato di mascara apporti necessariamente volume.

3- Alza la testa durante l’applicazione

Piuttosto che stare di fronte allo specchio o guardare in basso, sarebbe meglio alzare il mento quando si applica il mascara. In questo modo possiamo vedere la base delle ciglia, e posizionare il pennello nel posto giusto e caricare le ciglia dalla radice. Mettiamo il pennello sulla base delle ciglia e poi procediamo a zig-zag dalla radice alla punta delle ciglia. Effetto volume garantito!

4- Spazzola le ciglia tra uno strato e l’altro



Difficilmente saremo soddisfatti di un singolo strato poichè non è sufficiente per allungare e dare volume alle nostre ciglia, quindi se decidiamo di passare un secondo strato prima di procedere diamo un’occhiata agli atri pennelli per ciglia solitamente forniti nei kit di pennelli e che non usiamo mai). Tra ogni strato di mascara, le ciglia devono essere pettinate per rimuovere il materiale in eccesso, a partire dalla base fino alla punta delle ciglia. In questo modo, possiamo lavorare le ciglia e moltiplicare gli strati senza temere il sovraccarico.

