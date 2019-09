Il mascara semipermanente è indicato per le donne che vogliono delle ciglia da cerbiatta. Scopriamo come si applica, la durata e i pro e i contro

Il mascara semipermanente è una tecnica molto diffusa negli ultimi anni, perchè velocizza il makeup giornaliero. Le donne che vogliono le ciglia sempre nere, curve e perfette, possono utilizzarla così evitano di applicare il mascara e non ricorrono alle extension. E’ una trattamento che si deve necessariamente eseguire in un centro estetico specializzato, mai azzardare a farlo a casa con l’aiuto di una amica.

Scopriamo che cosa è, come si applica, quanto dura e se presenta delle controindicazioni.

Il mascara semipermanente: cos’è

Il mascara semipermanente è una vera e propria evoluzione del mascara waterproof, un prodotto che rende le ciglia nere, incurvate e voluminose per lungo tempo. E’ una pasta nera che viene applicata sulle ciglia, rendendole:

più curve

colore più scuro

più spesse

Invece le exetension danno solo valore alle ciglie naturali, quindi non è la stessa cosa.

Non tutte le donne possono ritoccare le proprie ciglia, ma solo quelle che le hanno:

dritte

rade

sottili

chiare

Contrariamente a quanto possiamo immaginare, le donne che non ricorrono al trucco, ma vogliono avere uno sguardo perfetto senza dover ricorrere al make up, possono farlo.

È sconsigliato invece alle donne che amano un trucco molto marcato, perchè quando utilizzano gli struccanti per occhi oleosi o bifasici, fanno diminuire la durata. Se decidete di ricorrere a questo trattamento, potete applicare altro mascara sulle ciglia, soprattutto nella terza settimana, quando cominciano a ricrescere. In questo caso è preferibile utilizzare uno struccante per occhi non grasso.

Come si applica e quanto dura

Se desiderate provare il mascara semipermanente sulle vostre ciglia, rivolgetevi ad un’estetista professionista, evitando di acquistare i kit fai da te in vendita nei negozi di cosmesi. Quando si inizia l’applicazione, la seduta può durare dai 20 minuti ad un massimo di un’ ora, la durata dipende dal tipo di ciglia.

L’estetista, vi fa sdraiare su un lettino, poi si inizia il trattamento che viene eseguito in cinque fasi:

la prima fase: gli occhi vanno struccati bene per eliminare ogni residuo di make up e ogni impurità. Ricordate che è bandito lo struccante bifasico e tutti i prodotti oleosi, in quanto la loro composizione potrebbe facilitare il distacco della pasta nera; la seconda fase: bisogna isolare le ciglia inferiori. L’estetista applicherà delle mezze lune adesive impregnate di acido ialuronico, che rendono il trattamento più piacevole. Altre utilizzano in alternativa uno scotch specifico che si applica sulla zona interessata, le ciglia vanno sempre isolate perché, dopo il trattamento, bisogna tenere gli occhi chiusi in modo da assorbire la pasta nera. Vanno isolate le ciglia, in modo che quelle superiori non si attaccheranno a quelle inferiori; la terza fase: le ciglia vanno pettinate con un apposito pettinino, poi si applica il primer per prepararle all’applicazione del prodotto, in modo che aderiranno perfettamente; la quarta fase: consiste nel piegare le ciglia, si utilizza un normale piegaciglia anche quello elettrico va bene, che dovrà essere prima riscaldato; la quinta fase:con uno scovolino adatto o con pennelli molto piccoli, viene applicato il mascara semipermanente. Il prodotto dovrà poi agire per 20 minuti.

Il mascara semipermanente dura 3 settimane circa dall’applicazione il tempo del ricambio naturale delle ciglia.

I pro e i contro del mascara semipermanente

I pro:

durata : il trattamento dura almeno 3 settimane senza bisogno che tu ci aggiunga altro sopra;

: il trattamento dura almeno 3 settimane senza bisogno che tu ci aggiunga altro sopra; i costi del trattamento: che oscillano dagli 80 ai 100 euro, presso un centro estetico specializzato. Un costo sicuramente più basso delle extension ciglia. C’è inoltre la possibilità di applicare altro mascara sopra, da togliere però con uno struccante non oleoso, per non diminuirne la durata.

Se desiderate un effetto extra dark e intenso potete applicarci sopra un mascara normale.

I contro:

non allunga le ciglia : le incurva e le infoltisce, ma se si vuole dare un effetto maggiore sulla lunghezza dovete ricorrere ad un mascara classico;

: le incurva e le infoltisce, ma se si vuole dare un effetto maggiore sulla lunghezza dovete ricorrere ad un mascara classico; errori durante l’applicazione: durante l’applicazione, potrebbe accadere che le ciglia si incollino, tirandosi dietro anche le altre. Perciò è preferibile farlo in un centro estetico specializzato e mai farlo in casa.

Le controindicazioni

Il mascara semipermanente non ha controindicazioni, perchè è un prodotto che non contiene formaldeide, che è una sostanza che può essere dannosa per la nostra salute. il mascara si applica solo sulle ciglia e non sulle palpebre, si asciuga rapidamente e i frammenti di prodotto non finiscono negli occhi.

