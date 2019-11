Pomeriggio 5, Manila Gorio smaschera Gaetano Arena: scoppia la lite

A Pomeriggio 5, Manila Gorio ha smascherato Gaetano Arena affermando di essere stata contattata da Alex Fiumara per organizzare un finto scoop.

Pomeriggio 5 ha ospitato ancora una volta Manila Gorio che, con tanto di prove alla mano, ha smascherato in diretta Gaetano Arena e il paparazzo Alex Fiumara.

Quest’ultimo ha accusato Ambra Lombardo di aver tradito il suo compagno Kikò Nalli, ma Manila ha smentito il tutto affermando che Gaetano era alla ricerca di un finto scoop e che Fiumara le aveva proposto di prendere parte alla messa in scena.

Dopo il suo rifiuto, il “ruolo” è stato affidato ad Ambra. Probabilmente senza il suo consenso.

Pomeriggio 5 ha provato a fare chiarezza sul presunto tradimento di Ambra Lombardo. O meglio ci ha provato Manila Gorio.

La giovane conduttrice ha affermato di essere stata contattata in precedenza dal paparazzo Alex Fiumara e che quest’ultimo le ha chiesto di prendere parte a un finto scoop con Gaetano Arena.

L’opinionista di Barbara d’Urso si sarebbe rifiutata e il ruolo sarebbe passato ad Ambra Lombardo, ma la Gorio sospetta che la bella professoressa sia stata incastrata da Gaetano Arena e che sia totalmente all’oscuro dell’accordo tra il paparazzo e l’ex concorrente del Grande Fratello.

Manila Gorio a Pomeriggio 5 ha portato anche le prove di ciò che dice, un audio in cui il paparazzo le propone il finto scoop, l’audio però non è stato purtroppo mandato in onda, probabilmente a causa degli stretti tempi lavorativi, ma Alex Fiumara ha duramente discusso con la Gorio, affermando che lei in passato avrebbe gli suggerito numerose paparazzate che avrebbero rovinato delle coppie, senza però rispondere se ha effettivamente proposto o meno lo scoop, tutt’altro.

Alex Fiumara si è arrabbiato a Pomeriggio 5, affermando che è stata Manila a contattare Gaetano, rigirando la versione dell’opinionista.

Manco a farlo apposta, prima della diretta di oggi, in rete sono state pubblicate le prime parole di Ambra Lombardo dopo lo scandalo che l’ha travolta.

