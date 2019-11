Pomeriggio 5, ospite imbarazza Barbara d’Urso: “Ma cosa dici?”

Pomeriggio 5 regala sempre momenti divertenti e spensierati ai telespettatori. Anche oggi, quando un ospite del talk ha imbarazzato Barbara d’Urso.

Pomeriggio 5 , durante il talk dedicato alla cronaca rosa che vede i personaggi del piccolo schermo protagonisti di Barbara d’Urso, ha messo a dura prova la pazienza della conduttrice.

Il motivo? Uno dei suoi ospiti, Stanley Nodim nuovo conoscente della simpatica Erminia Kobau, ha messo in imbarazzo la d’Urso, facendo un’affermazione non proprio carina sulla dama che sta frequentando dopo il loro primo incontro a Live Non è la d’Urso.

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso scioccata da un ospite

Pomeriggio 5 mette sempre a dura prova la pazienza di Barbara d’Urso. Se ieri il pubblico del piccolo schermo ha assistito ad un vero e proprio show di Paolo Brosio contro gli opinionisti in studio, oggi la situazione è stata ben diversa, ma altrettanto divertente ed esilarante.

Cosa è successo? Stanley Nodim a Pomeriggio 5 ha messo in imbarazzo Barbara d’Urso, ma procediamo con calma. Il ragazzo, poco più che ventenne, ha iniziato una conoscenza con la matura Erminia Kobau.

Il ragazzo sembra essere molto geloso della donna che ha scelto di frequentare, fin qui niente di particolarmente strano, ma quando la conduttrice gli ha chiesto se la donna gli piacesse anche esteticamente, il ragazzo ha replicato affermando che è “ci stanno lavorando”.

Barbara d’Urso è rimasta scioccata a Pomeriggio Cinque, sentendo un’affermazione del genere dal ragazzo. In quanto oltre ad essere una frase di per sé poco carina, non è nemmeno adatta se detta da qualcuno che prova un certo interesse per la persona in questione.

Barbara d’Urso ha subito rimproverato il suo ospite a Pomeriggio 5, affermando che certe cose non sono assolutamente carine da dire, anche se il tutto è proseguito in maniera del tutto ironica.

In studio, oltre a Erminia Kobau e Stanley Nodim, c’era anche Francesca De André che dopo aver affermato di non aver subito nessun tradimento da Giorgio Tambellini ha nuovamente litigato con Mila Suarez.

