Giorgia Venturini è stata ospite di Barbara d’Urso, seppur in collegamento con gli studi di Milano. Durante la diretta, la giornalista ha dichiarato di aver diffidato Taylor Mega.

Il motivo di tale scelta risiederebbe in alcune dichiarazioni fatte dall’influencer, sul suo profilo Instagram, dopo aver partecipato a Live Non è la d’Urso la scorsa domenica.

Giorgia ha deciso di consultarsi con i suoi legali e insieme hanno deciso di trasferire il loro dibattito dal piccolo schermo al tribunale.

Giorgia Venturini ha deciso di fare un annuncio davvero importante in collegamento con Barbara d’Urso, rivelando di aver scelto di diffidare Taylor Mega.

Giorgia Venturini ha diffidato Taylor Mega, poiché quest’ultima sul suo profilo Instagram ha pubblicato una loro conversazione privata senza ricevere nessun tipo di consenso. Inoltre, durante la diretta di Live Non è la d’Urso, la bionda influencer ha accusato la giornalista di averci provato con lei, anche se Giorgia afferma l’esatto contrario.

A favore di Giorgia Venturini è intervenuta anche la showgirl Sarah Altobello. Sarah Altobello ha partecipato, insieme alle due ragazze, all’Isola dei Famosi e ha confermato che quanto affermato dalla Venturini è tutto vero, ma non solo. Sarah ha dichiarato che Giorgia, sempre durante il reality, le ha confidato che Taylor Mega avrebbe provato a baciarla.

La diffida di Giorgia Venturini non è di certo la prima azione legale ricevuta dalla fidanzata di Giorgia Caldarulo. Perché? Negli scorsi giorni, il paparazzo Alan ha querelato Taylor Mega dopo Live Non è la d’Urso perché avrebbe messo in dubbio la sua sessualità. Insomma non proprio un periodo roseo per l’influencer che si prima era abituata a frequentare i salotti di canale 5, ora dovrà frequentare quelli del tribunale.

Secondo recenti indiscrezioni, tra l’altro, pare sia anche finita la storia con Giorgia. Anche se, bisogna specificare, che l’influencer non ha ancora fatto nessuna dichiarazione in merito alla rottura con la Caldarulo.

