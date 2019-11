Raffaella Fico e Balotelli di nuovo insieme? “Sono single, mai dire mai”

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? La showgirl, attualmente single, non chiude le porte ad un eventuale ritorno di fiamma: “mai dire mai”.

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Mario Balotelli? A parlare di un eventuale ricongiungimento è stata la Fico ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari in onda sulle frequenze di Rai Radio 1 lasciando una porta aperta ad un futuro con il padre di sua figlia Pia.

Raffaella Fico: “Ritorno di fiamma con Balotelli? Sono single, nella vita mai dire mai”

Raffaella Fico non esclude nulla per il proprio futuro non chiudendo le porte neanche ad un eventuale ritorno di fiamma con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. “Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Oggi io sono single, non sono fidanzata. Ma, diciamo che sono una single che ha tanti corteggiatori”, ha dichiarato a Un giorno da pecora.

Raffaella aveva parlato del ritrovato rapporto con Balotelli anche ai microfoni di Storie Italiane. Ad Eleonora Daniele, la Fico aveva raccontato: “Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perchè è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io. anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia”.

Raffaella ha anche parlato degli insulti razzisti ricevuti da Balotelli in campo. “Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male.” La soubrette ha aggiunto: “È una uscita infelice. Mario è italiano a tutti gli effetti. È un peccato che non si riesca ancora ad isolare questi facinorosi, ci sta che poi si reagisca un po’ male. Sono convinta che qualcosa stia cambiando però”, ha detto.

