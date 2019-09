Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? La showgirl racconta la verità in diretta ai microfoni di Storie Italiane.

Raffaella Fico, ospite di Storie Italiane, racconta il dolore per i continui insulti che riceve sui social e l’immenso amore che prova per la figlia Pia, frutto del suo amore con Mario Balotelli con cui, oggi, dopo diverse battaglie, ha ritrovato la serenità e la complicità per il bene della loro bambina.

Raffaella Fico: “io e Mario Balotelli siamo amici. Ritorno di fiamma? Mai dire mai nella vita”

Grande emozione per Raffaella Fico nel vedere le immagini del suo amore, ormai finito, con Mario Balotelli e, soprattutto, quelle della sua bambina, Pia, che a dicembre spegnerà 7 candeline.

“Siamo complici, siamo amici“, spiega Raffaella. “Lui ha fatto una cosa brutta secondo me che è quella di averti chiesto il test del dna. Hai superato parecchie umiliazioni”, commenta la conduttrice Eleonora Daniele. “Credo che quella sia l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere. Non è semplice da superare, ma si va avanti” – aggiunge Raffaella Fico. “Oggi, se ci penso, non mi fa più male mentre un po’ di anni fa, al solo pensiero, stavo male con me stessa. Quando accadono queste cose, la prima cosa che ti chiedi è: perché proprio a me? Cosa ho fatto di male? Una donna, comunque, ha il desideiro di formare una famiglia con l’uomo che ami altrimenti non avrei fatto un figlio con lui. All’epoca lavoravo, ho scelto di fare la mamma a tempo pieno e grazie all’aiuto della mia famiglia sono riuscita a crescere mia figlia da sola”, spiega.

“Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perchè è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io. anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia”, aggiunge ancora la Fico.

“Però non c’è stato nessun ritorno di fiamma?“, chiede la Daniele. “Assolutamente no. Io lo raggiungo ogni mese perchè porto mia figlia da lui e quindi ci vediamo…“, risponde Raffaella. “Tu sei sicura che non c’è stato alcun ritorno di fiamma?”, insiste la conduttrice di Storie Italiane. La Fico prima sorride, poi aggiunge: “quest’anno potresti vedermi in trasferta perchè porto mia figlia dal papà. Quindi quello che tu vedrai lo faccio per amore di Pia”.

Prima di salutare la Fico, infine, Eleonora Daniele rivolge un’ultima domanda: “non c’è possibilità, insomma, di riunire la famiglia?”. Raffaella risponde così: “nella vita tutto può succedere di tutto però non è una cosa che sto valutando io e che sta valutando lui. Per il momento no, diamo solo amore a nostro figlia”. Raffaella Fico, poi, ha smentito la storia con un imprenditore confessando di essere ufficialmente single.

Infine, una dichiarazione d’amore per la figlia Pia: “Mario impazzisce per Pia. Nonostante tutto, nonostante le vicissitudini, io rivivrei tutto pur di riaverla”.

