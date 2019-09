Uomini e Donne, piovono critiche su Ivan Gonzalez dopo la fine della storia con Sonia Pattarino: lui si sfogo con un messaggio su Instagram.

La fine della storia d’amore con Sonia Pattarino ha scatenato la reazione dei followers che stanno criticando Ivan Gonzalez accusandolo di aver fatto una scelta finta e non di cuore al termine del suo percorso sul trono di Uomini e donne. Di fronte a tali accuse, l’ex tronista spagnolo di Maria De Filippi si è lasciato andare ad un duro sfogo con cui ha spiegato ai fan chi è davvero.

Uomini e Donne, lo sfogo di Ivan Gonzalez: “Sonia Pattarino è stata la scelta più giusta e onesta che potessi fare”

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Ivan Gonzalez ha rotto il silenzio dopo l’annuncio della fine della sua relazione con Sonia Pattarino.

“Ho letto dei messaggi assurdi, senza un senso diciamo. Ho letto tante cose che non sono così insomma”, ha esordito Ivan. “Ricevo messaggi dove vengo criticato di nuovo dicendo che ho fatto una scelta di ripiego. Ragazzi nessuno mi obbligava a stare 8 mesi con una persona, né a portare nessuno a casa della mia famiglia. Anzi dico che Sonia è stata la scelta più giusta e onesta che ho potuto fare. Era la ragazza più completa che ho potuto conoscere lì dentro, e la sceglierei di nuovo se ritornassi indietro. Prima di parlare dobbiamo fermarci a pensare… Tutto qua”, ha concluso Ivan replicando a chi lo accusa di aver scelto Sonia per la decisione di Natalia Paragoni di corteggiare Andrea Zelletta con cui, oggi, è felicemente fidanzata.

Ad annunciare la fine della storia è stata Sonia Pattarino che, sui social, ha scritto: “Sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto dimostrato – ha comunicato dal social – Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato. Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento”.

