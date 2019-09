“Nathalie Caldonazzo è distruttiva, con Zoe..”: la confessione di Andrea Ippoliti

“Nathalie Caldonazzo è distruttiva, con la tentatrice Zoe..”: dopo Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti confessa tutta la verità ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

“Nathalie Caldonazzo è distruttiva”: con queste parole, Andrea Ippoliti, l’ex compagno della showgirl, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazione descrive l’ex compagna con cui la storia è finita al termine dell’avventura nel villaggio di Temptation Island Vip 2019.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, tutto finito: “la storia è chiusa, lei è distruttiva”

Nel villaggio di Temptation Island vip 2019, Andrea Ippoliti si è avvicinata alla single Zoe spingendosi oltre e portando Nathalie Caldonazzo a chiudere definitivamente la storia dopo tre anni. Tornato alla sua vita di sempre, Andrea Ippoliti contro cui si è anche scagliata l’ex moglie, si è lasciato andare ad una confessione ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne:

“Nathaly non è la donna che fa per me, è stata distruttiva. Troppe diversità e incompatibilità. Oggi è finita e sono molto contento. Non credo che ci sarà una riappacificazione tra noi”, ha detto Ippoliti.

L’ex compagno della Caldonazzo ha anche parlato del rapporto che ha instaurato con la single Zoe Mallucci con cui è pronto a portare avanti la conoscenza:

“Ci siamo piaciuti fin dall’inizio. Era la persona più vicina a me. Ho vissuto dei momenti molto belli” – ha spiegato Ippoliti svelando anche di aver avuto voglia di baciare la giovane Zoe. Poi ha aggiunto: “Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato” ha confessato lui. Da parte della Caldonazzo, invece, non ci sono ancora state dichiarazioni su quanto accaduto nel villaggio della trasmissione.

