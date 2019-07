Mario Balotelli torna a far parlare di sè: il caciatore scommette con un amico, ma si mette nei guai, video. Ecco cos’è successo.

Voleva solo divertirsi un po’ e, invece, Mario Balotelli, a causa di una scommessa fatta con un amico, rischia di mettersi nei guai. Il calciatore aveva sfidato un amico a tuffarsi in mare con lo scooter in cambio di 2mila euro. La scommessa non è passata inosservata alla poizia municipale di Napoli che, di fronte al video, ha denunciato il caciatore per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo.

Sull’argomento si è espresso anche il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che, ai microfoni di Quarta Repubblica, ha dichiarato: “Io l’avrei arrestato. Ma ti pare che butti un motorino in mare?”; e ha continuato: “E’ un gioco da cretini: ma che immagine diamo dell’Italia nel mondo se in una delle nostre città con tutti i problemi che ci sono, passa un ricco e viziato giocatore che fa buttare un motorino nel mare? Siamo alla follia”.

