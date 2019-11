Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi pronti per le nozze?: “Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi stanno insieme da oltre 10 anni e son felicemente fidanzati ma non hanno mai convolati a nozze. Andrea ospite da Caterina Balivo a Vieni da me svela cosa aspetta per compiere il grande passo.

Infatti, durante l’intervista, ha ammesso: “Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”

