Flavio Briatore smentisce il flirt con Benedetta Bosi, ma qualcosa non torna

Flavio Briatore smentisce il flirt con Benedetta Bosi che ha scatenato la reazione di Elisabetta Gregoraci, ma qualcosa non torna.

Flavio Briatore smentisce di avere una storia con la ventenne Benedetta Bosi con cui è stato pizzicato dal settimanale Chi durante una vacanza in Kenya. Nonostante la smentita, però, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i conti non tornerebbero.

Flavio Briatore smentisce la storia con Benedetta Bosi e afferma di essere single: le foto di Chi dicono altro

A riportare la smentita di Flavio Briatore è sempre il settimanale Chi: “Lui, per prudenza, smentisce, anzi afferma di essere single. Peccato che le foto dimostrino il contrario e che alle sue smentite non crede proprio nessuno“, si legge. Una smentita a cui, tuttavia, lo stesso magazine non crede. Secondo quanto scrive Chi, infatti, le foto sarebbero chiarissime e metterebbero in evidenza lo speciale feeling che legherebbe l’imprenditore alla studentezza ventenne. Come se non bastasse, ad alimentare i rumors è la reazione di Elisabetta Gregoraci che, di fronte alla giovane età di Benedetta Bosi, ha espresso il proprio pensiero sui social. “Rabbrividisco”, ha fatto sapere la showgirl.

Le parole di Elisabetta Gregoraci hanno scatenato la stessa reazione di Benedetta Bosi, ma anche quella di Selvaggia Lucarelli. Nella rubrica ‘Lettere Selvagge’ de Il Fatto Quotidiano, una lettrice ha fatto notare alla Lucarelli che anche tra la Gregoraci e Briatore ci sono trent’anni di differenza. Selvaggia, così, ha scritto: “Non avevo ragionato su quanto poco, in effetti, la Gregoraci si possa permettere di giudicare una relazione del genere. Ora, per coerenza, mi aspetto anche che critichi i mega yacht e i locali per ricchi con nomi cafoni”, è stata la risposta della Lucarelli alla lettrice.

