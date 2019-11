Taylor Mega rifatta? Le foto del passato: “ecco com’ero a 16 anni”

Taylor Mega rifatta? La bellissima influencer pubblica le foto di quando aveva 16 anni e mostra le differenze: “ecco com’ero”.

Taylor Mega rifatta? E’ questa la domanda che si fanno i followers della bella influencer che, con alcune foto del passato, risponde a tutti quelli che si chiedono com’era prima di ricorrere a piccoli interventi di chirurgia plastica.

Taylor Mega rifatta? “Ecco com’ero quando avevo 16 anni”

Taylor Mega, bellissima e con un fisico in perfetta forma che allena quotidianamente, non ha mai nascosto di prendersi molta cura del proprio corpo e di aver fatto ricorso anche alla chirurgia plastica. Taylor, infatti, ha sempre dichiarato di essersi rifatta il seno e di aver leggermente gonfiato le labbra con delle punturine. Alcuni, tuttavia, sono convinti che l’influencer abbia ritoccato anche gli zigomi e il naso. Per dimostrare di non aver fatto altri interventi se non quelli svelati, Taylor ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi le foto della sua adolescenza mostrando ai fans com’era quando aveva 16 anni.

“Queste foto sono del 2014. Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fine”, ha fatto sapere attraverso Instagram.

Taylor non ha mai nascosto di essere cambiata molto fisicamente soprattutto per l’uso di droga di cui ha parlato in alcune occasioni. “A 15 anni ero bellissima. Poi ho attraversato un periodo tossico e mi sono imbruttita da fare schifo. A 19 ero di nuovo un fiorellino. A 20 carina, poi 23 con labbra più gonfie e dopo aver imparato a truccarmi e a prendermi più cura di me sono migliorata parecchio”.

Taylor, dunque, ha imparato a prendersi cura della propria bellezza. Oltre a mangiare in modo sano anche se non nasconde di soffrire di bulimia, Taylor Mega si coccola anche con diversi trattamenti di bellezza.

LEGGI ANCHE

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI