Taylor Mega non le manda di certo a dire. Nelle scorse ore, infatti, ha lanciato una velenosa frecciatina sui social. A chi sarà rivolta?

Taylor Mega è uno dei personaggi più irriverenti di sempre. Nel corso dell’anno in cui è diventata popolare, ha sempre dimostrato di essere una persona schietta e sincera, forse a volte anche un po’ troppo.

Nelle scorse ore, infatti, l’ex fidanzata di Giorgia Caldarulo si è lasciata andare a un lungo sfogo social, dove si è scagliata contro tutti i presunti influencer che invece di “dettare” le nuove tendenze, non fanno altro che copiare le use.

A chi si riferiva la, pare nuova, compagna di Erica Piamonte?

Taylor Mega lancia una frecciatina velenosa sui social

Taylor Mega usa spesso il suo profilo Instagram per comunicare con i fan o per lanciare qualche frecciatina a chi lo critica. O, in questo caso, a chi copia tutto ciò che fa.

Dopo aver postato le foto di quando non era rifatta, l’attuale “conoscente” di Erica Piamonte si è scagliata contro tutti i presunti influencer del web che invece di lanciare nuove mode o tendenze, non farebbero altro che imitare tutti i progetti dell’ex di Flavio Briatore. Qualche esempio?

Taylor non ha fatto nessun riferimento specificato, ma ha ammesso che dopo aver annunciato l’uscita del suo calendario, dove ha posato senza veli, in molti hanno annunciato un progetto simile al suo. Coincidenze? Ma non finisce qui.

Dopo aver mostrato le foto della sua festa con Erica Piamonte in perfetto in stile pink, ogni dettaglio era di colore rosa, improvvisamente tutti hanno iniziato a festeggiare usando nelle varie decorazioni un eccesso del colore indicato dall’influencer.

Taylor Mega ha sbottato su Instagram stufa di essere diventata “fonte di ispirazione” dei vari influencer, specificando invece di essere molto fiera e contenta quando diventa un punto di riferimento per i suoi giovanissimi fan. A chi mai sarà rivolta questa velenosa frecciatina social?

