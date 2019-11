Taylor Mega, festa di compleanno in grande stile con Erica Piamonte

Taylor Mega ha festaggiato il 26esimo compleanno con una grande festa lasciandosi andare a tenerezze con Erica Piamonte, foto.

Taylor Mega ha festeggiato il suo 26esimo compleanno con una festa in grande stile, totalmente rosa, a cui ha anche partecipato Erica Piamonte con cui c’è stato un riavvicinamento. Entrambe bellissime, Erica e Taylor si sono abbracciate e hanno trascorso una serata all’insegna del divertimento.

Taylo Mega ed Erica Piamonte insieme alla festa di compleanno dell’influencer

Taylor Mega ed Erica Piamonte di nuovo insieme. Dopo la fine della relazione con Giorgia Caldarulo, Taylor ha ricominciato a frequentare Erica a cui ha inviato anche un mazzo di rose rosse in occasione del suo compleanno scrivendo anche un biglietto con cui ha cercato di riconquistare la fiducia dell’ex gieffina toscana.

«Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge», recitava il biglietto.

“Sapevo che sarebbe tornata”, ha poi commentato Erica Piamonte a Pomeriggio 5 non nascondendo la propria felicità. Dopo essersi lasciata andare ad un duro sfogo, Erica Piamonte ha deciso di dare una nuova possibilità a Taylor con cui, ieri sera, in occasione della festa di compleanno della Mega, è apparsa in sintonia.

Mentre Erica e Taylor si divertivano al pink party organizzato in grande stile dalla Mega e dal suo entourage, Giorgia Caldarulo si è mostrata serena e sorridente pubblicando una serie di storie su Instagram. Giorgia ha così trascorso la serata con un’amica sfoggiando un outfit in stile con la serata. Nessuna lacrima, dunque, da parte della Caldarulo che sembra abbia già dimenticato Taylor e voltato pagina.

