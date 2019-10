Taylor Mega, malore in discoteca: ecco come sta

Taylor Mega ha avuto un malore in discoteca durante una serata: l’influecer racconta cos’è successo e come sta ai fans su Instagram.

Malore per Taylor Mega durante una serata in discoteca. A Raccontarlo è stata lei stessa attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram in cui spiega cos’è successo, come sta e chiede scusa a tutte le persone che, a causa del suo malessere, non sono riuscite a fare una foto con lei.

Malore per Taylor Mega in discoteca: “avevo un dolore fortissimo, stavo per svenire”

Durante la serata del 19 ottobre al Jet Club di Cermenate (in provincia di Como), Taylor Mega, ospite speciale dell’evento, si è sentita male ed è stata costretta ad abbandonare il locale deludendo tutte le persone che erano lì per lei. A spiegare tutto è stata la stessa Taylor che ha svelato di essere stata costretta ad andare via per un dolore fortissimo che le ha quasi provocato uno svenimento.

“Ieri, serata pazzesca eravate tantissimi, locale pieno. Vi ringrazio per essere venuti. Purtroppo la serata non è andata benissimo perché mentre facevo le foto mi sono sentita male. Ho avuto un malore e sono dovuta scappare“, racconta Taylor Mega che, in questi giorni, è al centro di una diatriba con Giorgia Venturini.

Taylor, fidanzata con Giorgia Caldarulo anche se alcuni rumors parlano di rottura, ha poi promesso che rimedierà prossimamente. “Quindi volevo scusarmi per tutti quelli che sono venuti anche da lontanissimo e non sono riusciti a farsi la foto con me, mi dispiace davvero tanto. E per tutti quelli che mi stanno scrivendo, oggi sto molto bene, grazie per preoccuparvi di me. A volte succede, è successo anche a me. Avevo un dolore fortissimo, stavo per svenire a momenti. Anche quelli che sono riusciti a fare la foto con me hanno visto che sembravo rinco…, stavo semplicemente male. Spero ci sarà un’altra occasione per rivedervi”, conclude.

