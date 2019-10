Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Il clamoroso motivo

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne dopo anni? La dama storica del trono over pronta a lasciare il programma per un clamoroso motivo.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? La dama storica del trono over sarebbe pronta a lasciare la trasmissione che le ha dato visibilità e popolarità per un altro programma. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Vero.

Gemma Galgani: dopo Uomini e Donne, spunta il Grande Fratello Vip

Protagonista del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata, Gemma potrebbe lasciare il programma di Maria De Filippi per il Grande Fratello Vip che tornerà in tv nel 2020 con la conduzione di Alfonso Signorini. “La Galgani, stufa delle frecciatine della Cipollari, starebbe pensando di prendersi una lunga pausa da Uomini e Donne”, scrive il settimanale Vero che aggiunge che il motivo dell’addio di Gemma al trono over potrebbe essere proprio il Grande Fratello Vip.

La presenza di Gemma nella casa più famosa d’Italia garantirebbe al padre di tutti i reality la presenza di numerosi fans davanti ai teleschermi. Nel corso degli anni, infatti, la dama storica del trono over ha conquistato tantissimi fans che continuano a seguire le sue vicende sentimentali. Nonostante partecipi alla trasmissione di Maria De Filippi, la Galgani non è ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita.

Anche in questa stagione, Gemma sta facendo i conti con le frecciatine di Tina Cipollari e con le delusioni sentimentali. Al momento, Gemma sta conoscendo il cavaliere Jean Pierre che, tuttavia, continua a vederla come una semplice amica. La Galgani ha così versato le prime lacrime della stagione e, forse, stanca di essere delusa dall’amore, deciderà davvero di lasciare il dating show di canale 5 per entrare nella casa del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

