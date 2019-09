Cos’è successo davvero tra Erica Piamonte e Taylor Mega? Il botta e risposta tra le due ex gieffine sui social porta a galla tutta la verità.

Cos’è successo davvero tra Erica Piamonte e Taylor Mega? Tra la trentenne toscana e la bellissima influencer che si sono conosciute nella casa del Grande Fratello è nato qualcosa di più di una semplice amicizia? Dopo la bufera scatenata dalle foto dei baci di Taylor con l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo, il botta e risposta sui social porta a galla tutta la verità.

Erica Piamonte e Taylor Mega, botta e risposta sui social: “sto ancora aspettando quelle famose spiegazioni”

Dopo aver duramente attaccato Taylor Mega una prima volta, Erica Piamonte torna sull’argomento ribadendo di non essere mai stata a conoscenza dell’esistenza delle foto dei baci tra la Mega e Giorgia Caldarulo e di essere rimasta scioccata dopo averle viste. Attraverso una serie di Instagram Stories, così, la Piamonte ha ribadito quanto segue:

“Se io dico che non sapevo nulla di quelle foto è perché effettivamente non ne ero al corrente. Ho guardato Pomeriggio Cinque, ho scoperto, guardando con i miei occhi, che sarebbero uscite quelle foto e vi posso giurare che io speravo che fosse uno scherzo. Visto che io sono una persona molto orgogliosa, ho fatto finta di niente, aspettando che fosse lei, che per quanto mi riguarda era lei nella posizione di dovermi delle spiegazioni. Ricordo che dopo Pomeriggio Cinque fece una diretta Instagram e le chiesero qualcosa tipo “Ma Erica?” e io ero lì a guardare, pensando “Ora cosa cazzo dirà? Voglio sapere”. Lei disse: “No, Erica non so, non mi risponde”. Io avevo gli occhi sgranati, ero scioccata. Perché io non è che non le rispondevo, ma ero lì ad aspettare che lei mi dicesse qualcosa. Io sono stata incazzata come una bestia per una settimana, aspettando quelle famose spiegazioni che sto ancora aspettando, quindi chi vuole credere creda, chi non vuole credere non creda”.

La replica di Taylor Mega non si è fatta attendere:

“Vi siete mai chiesti quando veniva a Milano, e non stava da me, con chi stava? Da sola? Non penso proprio. Quindi, indagate un attimino e cercate di capire questa cosa. Perché è inutile fare la gelosa soltanto adesso che vede la foto con un’altra, quando lei invece si faceva gli affari suoi ogni volta che non si faceva sentire con me. Quello che voglio dire è che se sei in una relazione, si può chiamare tradimento ma se sei in amicizia, dove tu vedi altre persone, perché io non posso vederne altre? Solo perché era un’altra ragazza perché se fosse stato un uomo sarebbe andato bene? A me ‘ste cose non mi tornano”.

