Taylor Mega si confessa a cuore aperto ai microfoni di Mattino 5 parlando dei suoi disturbi alimentari: “soffro di bulimia da quando avevo 20 anni”.

Taylor Mega soffre di bulimia da quando aveva 20 anni. La bellissima influencer, in questi giorni al centro del gossip per la diatriba con l’ex gieffina Erica Piamonte, ospite di Mattino 5, ha confessato di avere un disturbo alimentare.

Taylor Mega: “soffro di bulimia. Mangio di tutto e poi vomito anche se so che è sbagliato”

E’ una Taylor Mega vulnerabile e pronta a condividere il suo problema con il publico quella che, ai microfoni di Federica Panicucci, ha confessato di soffrire di bulimia sin da quando aveva 20 anni. Un disturbo alimentare che la colpisce soprattutto durante i periodi di forte stress. Taylor ha spiegato che, in determinate situazioni, si ritrova a mangiare tutto quello che le capita per poi andare in bagno e vomitare. “Da quando avevo 20 anni soffro di bulimia, non è facile parlarne”, ha confessato ai microfoni della Panicucci.

“So che è un atteggiamento sbagliato, anche perché sto male anche fisicamente. Ultimamente non mi sta capitando, ti parlo di un mese a questa parte, quando il lavoro mi chiede maggiore attenzione” – ha aggiunto ancora Taylor che, sul bisogno di farsi aiutare da persone esperte come ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari che soffriva di anoressia, ha aggiunto – “Secondo me la volontà deve venire da dentro e poi magari si può accompagnare un percorso da uno psicanalista”.

Enrico Silvestrin, poi, presente in studio, ha dato un consiglio a Taylor e a tutte le ragazze che soffrono di disturbi alimentari: “Consiglio veramente di affidarsi a qualcuno, ti aiuta a trovare quella volontà”.

